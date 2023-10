Jannik Sinner mai così in alto nel ranking ATP: n.4 del mondo! Eguagliati Panatta e Schiavone

Jannik Sinner sta portando il tennis italiano a toccare delle vette sconosciute o, perlomeno, dimenticate da tempo. Grazie al perentorio successo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP di Pechino 2023, l’azzurro in un colpo solo ha guadagnato due posizioni nel ranking ATP, diventando il nuovo n.4 del mondo.

Attualmente il classe 2001 si trova a quota 4675 punti ed ha scavalcato sia il danese Holger Rune (4605) sia il greco Stefanos Tsitsipas (4615). D’altronde anche la classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti nell’anno solare 2023, certifica Sinner saldamente in quarta posizione, dunque possiamo affermare che questa posizione rispecchia il reale potenziale attuale dell’italiano: ne ha davanti a sé tre che, soprattutto in termini di continuità, sono ancora più forti, ma rispetto a tutti gli altri adesso è in vantaggio.

Jannik Sinner è solo il terzo italiano della storia ad essersi issato tra i top5 del ranking mondiale. L’altoatesino ha eguagliato il miglior piazzamento mai raggiunto dall’Italia: erano infatti stati n.4 del mondo sia Adriano Panatta (nel 1976) sia Francesca Schiavone (nel 2011). I suoi due connazionali, tuttavia, non conclusero l’anno tra i primi 5, impresa che invece appare ampiamente alla portata del nativo di San Candido. Va inoltre precisato come Panatta avesse realizzato l’impresa a 26 anni, mentre la ‘Leonessa’ ne aveva 30. Sinner invece ha da poco compiuto 22 anni, dunque sostanzialmente con una carriera ancora davanti.

Il portacolori del Bel Paese ha raggiunto la posizione massima possibile in classifica in questo torneo: anche vincendo la Finale contro Daniil Medvedev, non potrebbe in alcun modo scavalcare il russo, che peraltro ora lo precede in terza posizione. È chiaro che ora arriva il difficile, perché scalare ulteriori gradini comporterà collezionare risultati di prestigio nei tornei dello Slam, anche vincendoli. Ma, c’è da scommetterci, Sinner sta lavorando proprio per inseguire la cima dell’Everest.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER NEL RANKING ATP

Posizione con la Finale a Pechino: 4° con 4675 punti.

Posizione in caso di vittoria del torneo: 4° con 4875 punti (Medvedev resterebbe terzo con 7490)

Foto: Lapresse