A che ora Sinner-Medvedev, Finale ATP Pechino: dove vederla in tv, programma, streaming

Ancora Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, ancora una finale tra l’italiano e il russo. E per la seconda volta nel 2023 questa arriva a livello di ATP 500: dopo Rotterdam, è Pechino il teatro del confronto. Ci sarà da sfatare un (finora) lungo tabù negativo in terra cinese.

Dopo il quarto successo su Carlos Alcaraz, per il numero 1 d’Italia arriva la voglia di invertire un trend da sei sconfitte contro il vincitore degli US Open 2021, attualmente numero 3 del mondo e oramai prossimo obiettivo in termini di classifica mondiale, anche se per ora le distanze sono parecchio elevate (quasi tremila punti). Una corsa, quella di Sinner, che denota ulteriormente il suo reale status: sarebbe infatti la Race a definire ancora più chiaramente che, dietro al trio Alcaraz-Djokovic-Medvedev, quest’anno c’è lui.

La finale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 13:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, FINALE ATP PECHINO 2023

Mercoledì 4 ottobre

Ore 6:00 Pegula (USA) [4]-Ostapenko (LAT) [13] – Ottavi singolare WTA 1000

A seguire Guo (CHN)/Jiang (CHN) [WC]-Mihalikova (SVK)/Xu (CHN) – 2° turno doppio WTA 1000

Non prima delle ore 11:00 Dodig (CRO)/Krajicek (USA) [1]-Koolhof (NED)/Skupski (GBR) [2] – Finale doppio ATP 500

Non prima delle ore 13:30 Sinner (ITA) [6]-Medvedev [2] – Finale singolare ATP 500

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV, FINALE ATP PECHINO 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e sul canale 212 Sky)

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse