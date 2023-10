LIVE Roma-Vorskla 3-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le giallorosse calano il tris prenotando la fase a gironi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport.

Fra una settimana, sempre al Tre Fontane, il match di ritorno, con la squadra di Spugna a questo punto favoritissima per passare l’eliminatoria e accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale.

FINISCE QUI! L’andata del secondo turno preliminare della Women’s Champions League 2023-2024 dice Roma-Vorskla 3-0. A decidere sono stati i gol di Viens, nel primo tempo, e poi Giugliano e Giacinti, nella ripresa.

90’+4′ Un minuto alla fine.

90’+3′ Vediamo se la Roma costruisce un’ultima azione pericolosa.

90’+2′ Registriamo l’ultimo cambio per il Vorskla: esce Andrukhiv, entra Babenko.

90′ Arriva il 90′: sono 5 i minuti di recupero.

87′ Altro cambio, questa volta in casa Vorskla: esce Podolska, entra Kulmagambetova.

86′ Fioccano le potenziali situazioni da gol per una Roma dominante ma adesso anche un po’ stanca.

83′ Kramzar è attivissima nella ricerca di una gioia personale che varrebbe il poker delle campionesse d’Italia.

80′ E’ un monologo giallorosso: occasione anche per Kramzar che però non riesce a segnare.

76′ Ancora un avvicendamento nella Roma: esce una super Haavi, entra Glionna al suo posto.

75′ Un quarto d’ora al termine.

74′ Kozlova viene pizzicata in offside. Riparte la Roma.

73′ Giro di cambi. Due in casa Roma: fuori Giacinti e Di Guglielmo, dentro Kramzar e Aigbogun. Per le ucraine esce Kravchuk ed entra Radionova.

70′ Venti minuti al termine.

69′ Marea giallorossa. Le campionesse d’Italia giocano divertendosi. La manovra scorre fluida.

66′ Il Vorskla prova a uscire dalla propria metà campo.

64′ VALENTINAAAA GIAAAACINTI! Roma-Vorskla 3-0: tambureggiante azione di Haavi, con la bomber che si fa trovare pronta nel posto giusto al momento giusto per calare il tris.

62′ La Roma vuole tenere alto il ritmo per mettere a referto più gol possibili.

60′ Scocca l’ora di gioco. Doppia sostituzione per la Roma: escono Greggi e Viens, entrano Feiersinger e Serturini.

58′ GIUGLIANOOOOOO! Roma-Vorskla 2-0: finalmente arriva il raddoppio delle giallorosse, con la centrocampista che di testa non sbaglia sfruttando il grande lavoro di Haavi sulla fascia destra.

55′ Tentativo di ripartenza delle ospiti, tiene bene, anche in velocità la difesa della Roma.

52′ Si riparte!

51′ Samson è a terra soccorsa dai sanitari.

50′ Angolo per la Roma: mischia nell’area ucraina. Il pallone non vuole entrare. Si dispera Spugna in panchina.

49′ HAAVI! Conclusione della giallorossa che cerca di chiudere un’azione tambureggiante delle padrone di casa: Samson compie un altro intervento prodigioso.

48′ La Roma prova da subito a mettere le cose in chiaro premendo sull’acceleratore.

46′ C’è un cambio nelle ucraine: è uscita Osipyan è entrato Davydenko.

COMINCIA LA RIPRESA! CALCIO D’INIZIO PER LA ROMA QUESTA VOLTA.

A più tardi per la cronaca della ripresa.

45’+3′ TERMINA IL PRIMO TEMPO! Ultimo sussulto con un tiro di Di Guglielmo. Si chiude la prima frazione: Roma-Vorskla 1-0. Al momento decide la rete messa a segno al quarto d’ora da Viens.

45’+2′ Un minuti alla fine della prima frazione.

45’+1′ Saranno 3 i minuti di recupero.

45′ Si attende di conoscere l’entità del recupero, mentre la Roma mastica un altro calcio d’angolo.

43′ TORSIONE DI GIACINTI! Cross dalla sinistra di Haavi, l’attaccante centrale impatta la palla di testa avvitandosi: la sua conclusione ha il leggero torto di essere un po’ lenta. Samson riesce a recuperare la posizione e la palla per compiere una bella parata.

40′ Ci prova anche Giacinti, che si gira e poi in controbalzo carica il tiro: anche in questa circostanza, va fuori dallo specchio della porta ucraina.

39′ Sinistro di Greggi, intanto: altissimo.

36′ Iniziativa di Haavi: il suo tentativo viene murato.

33′ Azione improvvisa delle ucraine: verticalizzazione per Kalinina, Ceasar è pronta e in uscita fa sua la sfera.

30′ Scocca la mezz’ora.

29′ Altro giro dalla bandierina: questa volta è uno schema basso, che porta Haavi a tirare. La sua conclusione però termina alta.

27′ Per ora una serie infinita di corner per la Roma, ma il risultato è sempre lo stesso: improduttivo.

26′ MIRACOLO DI SAMSON! Giugliano, pescata alla meraviglia dal cross di Di Guglielmo, ci mette il piattone, ma l’estremo difensore delle ucraine riesce in qualche modo a intercettare mettendo in angolo.

25′ Greggi, nonostante il cartellino giallo, è attivissima a centrocampo.

23′ Si riparte!

Si dissetano le giocatrici.

Fa caldo a Roma, al Tre Fontane e quindi…COOLING BREAK!

21′ La Roma ritrova il filo del discorso dopo aver tirato il fiato per qualche minuto. Si va dalla bandierina: nulla di fatto.

19′ Giada Greggi è la prima ammonita del match per un fallo in mezzo al campo.

17′ Ora vediamo se vi sarà una reazione da parte delle ucraine o se le capitoline continueranno a martellare l’area avversaria alla caccia del raddoppio.

15′ VIENS! Roma-Vorskla 1-0: bravissima la canadese a trovare il tap-in vincente dopo una serie di conclusioni di Giacinti dal cuore dell’area di rigore. Campionesse d’Italia in vantaggio.

13′ Ancora giallorosse che ci provano.

11′ Altro corner per la Roma, altra mischia in area: sbrogliano ancora le ucraine.

9′ Batti e ribatti nell’area del Vorskla: Giacinti ci prova, senza riuscire il momento giusto per indirizzare un tiro a rete.

7′ Intervento pericoloso di Bartoli su Kozlova in area: la direttrice di gara decide di lasciar proseguire. Brividi per le giallorosse.

6′ Tiro di Kozlova: palla fuori.

5′ Ora il corner è per le ospiti.

4′ Le ucraine si salvano riuscendo a ribaltare il fronte di gioco.

3′ Occasione per Greggi di testa! Samson in qualche modo riesce a smanacciare mettendo in angolo.

2′ Roma arrembante in questo avvio.

2′ Primo tiro della Roma! Giugliano con una conclusione di destro, a rimorchio di un’azione sviluppatasi sulla sinistra: palla che finisce fuori.

SI PARTE! CALCIO D’INIZIO AFFIDATO AL VORSKLA.

14.27 Strette di mano, foto di rito e poi si va!

14.25 Ci siamo! Squadre già in campo.

14.20 Poco meno di dieci minuti al via della sfida fra le capitoline e le ucraine.

14.15 Mister Spugna carica le sue ragazze: è l’andata di un match fondamentale per arrivare alla fase a gironi della Women’s Champions League 2023-2024.

14.10 Squadre in campo per finalizzare il riscaldamento.

14.05 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio.

14.00 ARRIVANO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

Roma (4-3-3): Caesar; Bartoli, Minami, Linari, Di Gugliemo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi. Allenatore: Spugna.

Vorskla Poltava (4-2-3-1): Samson; Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska; Petryk, Osipyan; Andrukhiv, Kalinina, Kozlova; Kravchuk. Allenatore: Zinchenko.

Buongiorno amiche e amici appassionati di calcio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Vorskla, match valido per l’andata del secondo turno della Champions League di calcio femminile.

Al Tre Fontane, la casa delle giallorosse, le campionesse d’Italia tornano in scena per un match della massima competizione continentale ospitando le ucraine; in un’eliminatoria che curiosamente vedrà disputarsi anche il ritorno nello stesso stadio a causa della situazione bellica in corso nella nazione del Vorskla.

Chi passa questo turno approda alla fase a gironi: che è quello che mister Alessandro Spugna e le sue ragazze vogliono per vivere un’altra stagione continentale da protagoniste. Iniziare disputando bene i primi 90′ sarà quindi fondamentale per poi cercare di gestire le cose al meglio in vista del ritorno della prossima settimana.

Di seguito la probabile formazione della Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Vorskla, match valido per l’andata del secondo turno della Champions League di calcio femminile. Calcio d’inizio previsto per le ore 14.30.Buon divertimento!

Foto: LaPresse