LIVE Roma-Vorskla, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve costruire un buon vantaggio in vista del ritorno dalle 14.30

Roma-Vorskla, match valido per l'andata del secondo turno della Champions League di calcio femminile.

Al Tre Fontane, la casa delle giallorosse, le campionesse d’Italia tornano in scena per un match della massima competizione continentale ospitando le ucraine; in un’eliminatoria che curiosamente vedrà disputarsi anche il ritorno nello stesso stadio a causa della situazione bellica in corso nella nazione del Vorskla.

Chi passa questo turno approda alla fase a gironi: che è quello che mister Alessandro Spugna e le sue ragazze vogliono per vivere un’altra stagione continentale da protagoniste. Iniziare disputando bene i primi 90′ sarà quindi fondamentale per poi cercare di gestire le cose al meglio in vista del ritorno della prossima settimana.

Di seguito la probabile formazione della Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi.

Calcio d'inizio previsto per le ore 14.30.

