LIVE Repubblica Ceca-Italia calcio a 5 in DIRETTA: altro snodo fondamentale verso i Mondiali

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Repubblica Ceca–Italia, sfida valevole per la quarta giornata del girone D dell’Elite Round per le qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 che si terranno in Uzbekistan.

La squadra di Massimiliano Bellarte è reduce dall’incredibile successo sulla formazione slava nella sfida disputatasi la scorsa settimana a Policoro (MT): gli azzurri si sono imposti per 6-5 al termine di un match rocambolesco, in cui la formazione del Bel Paese è riuscita a ottenere i tre punti grazie alla rete messa a referto da Calderolli a 8″ dalla fine del secondo tempo.

Grazie al successo nella gara d’andata contro la Repubblica Ceca, Alex Merlim e compagni si trovano a quota 6 punti in classifica, staccati di una lunghezza rispetto alla Spagna e a +2 sulla Slovenia terza. Ricordiamo che, per volare in Uzbekistan, l’Italia dovrà piazzarsi in prima posizione nel raggruppamento, oppure dovrà risultare una delle migliori quattro seconde per poi potersi giocare l’accesso per la manifestazione iridata nel playoff che si giocheranno nell’aprile del 2024.

La sfida tra Repubblica Ceca e Italia, il cui via è programmato alle 19.10, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della FIGC, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Divisione Calcio a 5