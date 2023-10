Pagelle PSG-Milan 3-0: i voti, Mbappè apre, Kolo Muani consolida e Kang-In chiude. Rossoneri opachi

PAGELLE PSG-MILAN 3-0

PSG (4-3-3)

Donnarumma 6 – Contro la sua ex-squadra disputa una partita senza grossi grattacapi. Dalle sue parti il Milan si vede poche volte e, in quelle occasioni, gli attaccanti rossoneri non sono mai precisi e efficaci.

Hakimi 6 – L’ex interista prova a rendersi pericoloso sulla fascia destra ma rispetto al suo solito non è troppo presente in fase offensiva. In ripiegamento non è impeccabile, lasciando un paio di volte gli avversari liberi alle sue spalle con troppo spazio.

Marquinhos 6.5 – Il capitano disputa una partita di livello tenendo a bada Giroud e, quando può, prova anche a dare una mano sulle folate di Leao. Certezza.

Skriniar 6.5 – Non propriamente una sfida senza motivazioni per lo slovacco che, in un vero e proprio derby, dimostra di essere in buona forma. Come suo solito prova a farsi vedere anche sui calci piazzati e completa un match positivo.

Lucas Hernandez 6 – Questa sera il suo rivale numero uno è Pulisic che, oggettivamente, non è troppo coinvolto dai compagni. Fa il suo senza commettere errori particolari, ma non dà mai la sensazione di sicurezza.

Zaire-Emery 7 – Il giovane classe 2006 è schierato un po’ a sorpresa, ma ripaga ampiamente la fiducia di mister Luis Enrique. Gioca con qualità e solidità, non disdegnando anche qualche scontro fisico. Serve anche l’assist per il 3-0 di Kang In.

Ugarte 6.5 – Un motorino instancabile. A centrocampo è ovunque, “ringhia” su tutti i rivali che gli passano a tiro e recupera diversi palloni. A volte esagera con l’intensità, ma è fondamentale. Dal 71′ Fabian Ruiz SV –

Vitinha 6 – Il meno brillante dei tre di centrocampo, ma disputa comunque una prova di spessore. A volte viene preso fuori posizione, ma d’esperienza torna in carreggiata.

Dembélé 6.5 – Il francese lo conosciamo. Alterna serate in cui sbaglia tutto, ad altre in cui fa stropicciare gli occhi. Questa sera è molto più vicino alla seconda versione. Gli annullano anche un gol al VAR per fallo in mezzo campo di Ugarte… Dal 71′ Lee Kang-In 6.5 – Gioca gli ultimi 20 minuti e non si vede molto. Arriva al momento giusto, ovvero sul passaggio di Zaire-Emery per il 3-0.

Kolo Muani 6 – Non disputa una partita indimenticabile ma ha il merito di piazzare la zampata per il raddoppio. L’attaccante francese cerca di rendersi utile, ma da una prima punta ci si può aspettare qualcosa in più. Dall’82’ Goncalo Ramos SV –

Mbappé 7 -Ennesima prestazione totale del fuoriclasse francese. Segna il gol dell’1-o con una conclusione splendida. Quando ha la palla tra i piedi tutto lo stadio trattiene il respiro. Dominante.

MILAN (4-3-3)

Maignan 6 – Torna tra i pali dopo aver saltato per squalifica il match di domenica contro la Juventus e sembra avere un filo di ruggine. Sul gol dell’1-o non può che guardare la palla calciata da Mbappè infilarsi in rete controtempo, sul raddoppio devia la conclusione di Dembelè ma, da un portiere del suo calibro, era lecito attendersi una parata in quella occasione. Nel finale evita il 3-0 di Mbappè con un grande intervento su un tiro ravvicinato quasi a botta sicura. Nulla può sul vero 3-0 di Kang Li.

Kalulu 5.5 – Gioca a sorpresa e viene messo in copertura su Mbappè. Come compito non ne vediamo di molti peggiori nel mondo del calcio. Ogni tanto si arrangia ma non sfigura contro un fuoriclasse simile.

Tomori 5 – Serata complicata si attendeva, e serata complicata è stata. Spesso viene preso d’infilata dagli avanti del PSG e rischia anche un doppio cartellino giallo. Nel complesso dall’inglese ci si aspetta ben altra solidità. Esce sfinito. Dal 90′ Kjaer SV –

Thiaw 5 – Dopo il cartellino rosso di domenica contro la Juventus confidava in un riscatto personale contro il PSG. Nessun disastro, ma tanti piccoli errori, un cartellino giallo e una sostituzione durante l’intervallo. Dal 46′ Calabria 6 – Il capitano prova a scuotere la squadra prendo Mbappè in uno contro uno. Non ha vita facile, ma ci mette il cuore e non dispiace.

Theo Hernandez 5 – Non la sua migliore serata. Spesso sembra svagato e fuori dal match. In fase di spinta, ovvero il suo pane quotidiano, non incide quasi mai, mentre in difesa non è irreprensibile. Sulla rete del 3-0, per esempio, il PSG sul suo lato ha troppo spazio.

Reijnders 6 – La mente del centrocampo rossonero predica un po’ troppo nel deserto. Non dispiace assolutamente, ma in serate simili è costretto a lasciare a casa il fioretto e badare più al sodo…

Krunic 5.5 – Non è al meglio delle sue condizioni fisiche e soffre spesso il centrocampo del PSG a livello di intensità. Dovrebbe alternare diversi ruoli e inserimenti, missione non riuscita. Dal 77′ Adli SV –

Musah 5.5 – Il PSG lo pressa appena può e lui va spesso in affanno. Da un suo pallone perso a centrocampo nasce il gol del 2-0 poi annullato dal VAR. Corre e lotta, ma non combina granchè. Dal 77′ Pobega SV -.

Pulisic 5.5 -Ha pochissime chance per fare male agli avversari e le manca per errori di concetto. Tira quando dovrebbe servire un compagno, prova un assist quando dovrebbe calciare in porta. Lo statunitense questa sera poteva fare decisamente di più.

Giroud 5.5 – Combatte contro due rivali come Marquinhos e Skriniar e non ha vita facile. Prova sempre a rendersi utile in mille modi, ma i compagni lo servono poco e male e di chance per segnare ne ha davvero poche.

Leao 5.5 – Era il grande atteso della serata, ma in questa occasione manca l’appuntamento. Ci prova con qualche strappo, ma non è mai pericoloso sotto porta e pasticcia in maniera davvero sorprendente. Troppo poco.

Foto: LaPresse