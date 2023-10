MotoGP, Martin vince in rimonta la Sprint di Mandalika ed è il nuovo leader del Mondiale. Lontano Bagnaia

Dopo un lunghissimo inseguimento, Jorge Martin completa la rimonta e supera Francesco Bagnaia diventando il nuovo leader del Mondiale MotoGP. Il sorpasso di Martinator su Pecco si è materializzato al termine della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2023, valevole come quindicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale.

Partito 6° in griglia, lo spagnolo del Team Pramac ha messo in scena una progressione impressionante recuperando una posizione dopo l’altra nelle prime tornate ed effettuando la manovra decisiva a cinque giri dalla fine sull’Aprilia di un Maverick Viñales in grande difficoltà. Quarta affermazione consecutiva nella mini-gara del sabato per il campione del mondo Moto3 2018, che a questo punto si candida per la vittoria anche nel GP domenicale.

Tripletta Ducati nella Sprint Race di Mandalika completata dalla coppia del Team Mooney VR46, con il pole-man Luca Marini ottimo secondo ed uno straordinario Marco Bezzecchi terzo in rimonta sei giorni dopo l’operazione per la frattura della clavicola destra. Quarta piazza per Viñales davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio, mentre il team factory della casa bolognese si deve accontentare del settimo posto di Enea Bastianini e dell’ottavo di uno spento Francesco Bagnaia.

Il piemontese, forse anche per la scelta della gomma hard all’anteriore, non è riuscito a rimontare in maniera efficace dalla quinta fila in griglia effettuando pochissimi sorpassi in pista e racimolando un paio di punti solo grazie alle cadute dei vari Marc Marquez, Aleix Espargarò e Brad Binder, oltre ad un lungo del suo ex compagno di squadra Jack Miller.

Grazie al successo odierno nella Sprint di Mandalika, Jorge Martin diventa dunque il nuovo punto di riferimento in classifica generale con un vantaggio di 7 punti su Bagnaia, 56 su Bezzecchi, 127 su Binder e 157 su Aleix Espargarò.

CLASSIFICA SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2023

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’49.711 169.1

2 9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’50.842 169.0 1.131

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’51.792 168.8 2.081

4 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’52.431 168.8 2.720

5 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.832 168.7 3.121

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’53.914 168.5 4.203

7 3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’54.692 168.4 4.981

8 2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’55.176 168.4 5.465

9 1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’57.563 168.0 7.852

10 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’58.653 167.9 8.942

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 20’01.745 167.4 12.034

12 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 20’03.726 167.2 14.015

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20’04.534 167.1 14.823

14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20’05.410 166.9 15.699

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’13.042 165.9 23.331

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’14.605 165.7 24.894

17 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20’16.880 165.4 27.169

18 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 20’18.691 165.1 28.980

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’32.801 163.2 43.090

Non classificati

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 11’06.752 162.5 6 laps

Non ha finito il primo giro

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

