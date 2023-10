Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2023: Luca Marini in pole, 6° Martin e Bagnaia fuori dalla top-10!

Si sono concluse le qualifiche del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika si è andato a stabilire lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna e della gara domenicale. Un time-attack particolarmente tirato su un tracciato molto impegnativo sul fronte della guida.

Francesco Bagnaia era l’osservato speciale. Il leader della classifica generale veniva da un venerdì molto problematico. Tante difficoltà per Pecco in frenata e, di conseguenza, molti errori. Criticità che non gli hanno permesso di trovare il bilanciamento ideale. Bagnaia si è visto costretto a cominciare il time-attack dalla Q1, dovendo dare la caccia ai migliori due crono per approdare alla Q2.

Dei problemi del campione del mondo in carica ha cercato di approfittare Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac, in grande forma in questa parte della stagione, sta trovando grande continuità di rendimento con la sua GP23 e l’obiettivo era quella di p.1 o quantomeno di partire più posizioni avanti possibile a Pecco per mettere ancora pressione al piemontese.

In tutto questo, grande interesse lo avevano le due Aprilia degli spagnoli Aleix Espargarò e Maverick Vinales e la Rossa del Mooney VR46 Racing Team guidata da Marco Bezzecchi. Il romagnolo, nonostante una frattura alla clavicola con annessa operazione, ha voluto provarci e in sella alla sua moto ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.

RISULTATI QUALIFICHE GP INDONESIA 2023 MOTOGP

CLASSIFICA Q2 GP INDONESIA 2023 MOTOGP

1. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

2. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

4. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

5. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

6. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

7. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

8. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

9. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

10. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

11. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

12. Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

CLASSIFICA Q1 GP INDONESIA 2023 MOTOGP

1. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

2. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

3. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4. Johann ZARCO FRA Ducati Pramac Team DUCATI

5. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

6. Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

7. Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

8. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

9. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

10. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

11. Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA

Foto: Valerio Origo