MotoGP: Marco Bezzecchi riceve anche il secondo ok. Via libera per la FP2

Ottime notizie in casa Mooney VR46 Racing. Marco Bezzecchi ha infatti superato anche il secondo controllo medico, venendo giudicato dunque “fit”( idoneo) per la FP2 del GP dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023, al via alle 9:00 di oggi, venerdì 13 ottobre. La notizia è arrivata dopo la FP1, dove il centauro italiano come da programma si è dovuto sottoporre a un ulteriore check.

Un fatto assolutamente non scontato per il Bez che, dopo essersi operato alla clavicola sinistra a seguito di un incidente avvenuto la settimana scorsa al ranch di Valentino Rossi, ha deciso di partire quasi all’ultimo momento alla volta del circuito di Mandalika, atterrando intorno alle 7:00 locali dopo un viaggio lungo oltre dieci ore salendo subito in moto senza riposare.

Durante la prima sessione di prove libere inoltre Marco, salito di colpi nelle battute finali, è caduto in modo brusco sulla ghiaia all’ultimo giro, riuscendo però fortunatamente ad attutire eventuali complicazioni alla zona interessata dall’infortunio.

Ricordiamo che Bezzecchi ha chiuso la FP1 al quinto posto rimediando un ritardo di +0.741 rispetto al leader Jorge Martin e precedendo Francesco Bagnaia, sesto con 0.759.

FIT just 5 days after surgery and a fast FP1 crash! ✅ Marco Bezzecchi confirmed on Inside The Paddock that he received the final green light to continue #IndonesianGP pic.twitter.com/SptyBtXW2v — MotoGP™ (@MotoGP) October 13, 2023

Foto: Valerio Origo