MotoGP, doppietta Aprilia nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin in top5, Bagnaia fuori dal Q2

Aprilia comincia alla grande il weekend di Mandalika e firma una bella doppietta nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Noale ha fatto la differenza quest’oggi nelle prove cronometrate sul nuovo asfalto del circuito asiatico, candidandosi ad un ruolo da grande protagonista verso la Sprint e soprattutto la gara della domenica.

Aleix Espargarò è stato il più veloce del lotto nel secondo turno del venerdì, quello decisivo per la qualificazione diretta in Q2 dei primi dieci, firmando il nuovo record della pista in 1’30″474 e dimostrando anche un ottimo ritmo con gomme usate. Il catalano ha preceduto di 154 millesimi il suo vicino di box Maverick Viñales, ma ad impressionare maggiormente è il clamoroso terzo posto di Marco Bezzecchi.

Il romagnolo del Team Mooney VR46, cinque giorni dopo l’operazione per la frattura composta della clavicola destra (rimediata sabato scorso durante un allenamento al Ranch di Tavullia), ha stupito tutti avvicinandosi a 170 millesimi dalla vetta e rivelandosi il migliore dei piloti Ducati almeno sul giro secco. Quarta piazza a 288 millesimi dalla testa per la KTM del sudafricano Brad Binder, davanti alla Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin, 5° a quattro decimi.

Completano il quadro della top10, staccando il pass per il Q2, Marc Marquez con la Honda, Miguel Oliveira con l’Aprilia RNF, l’azzurro Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini, Jack Miller con la KTM e Fabio Quartararo con la Yamaha. Tra gli esclusi spicca ovviamente il nome di Francesco Bagnaia, leader del campionato a +3 su Martin.

Pecco non ha trovato un buon feeling con la sua Ducati ufficiale GP23, commettendo tanti errori e completando di fatto pochi giri puliti. All’ultimo tentativo utile il campione del mondo in carica stava mettendo insieme un time-attack valido per la qualificazione in Q2, prima di sbagliare nel T4 non andando oltre una deludente 16ma piazza a oltre 1″ da Aleix Espargarò. Dovranno passare dal Q1 anche gli altri italiani Luca Marini, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini.

CLASSIFICA PROVE GP INDONESIA MOTOGP 2023

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.474 22 23 313.9

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.628 25 25 0.154 0.154 313.0

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.644 20 25 0.170 0.016 313.9

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.762 17 19 0.288 0.118 313.9

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.874 25 27 0.400 0.112 312.1

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.106 24 26 0.632 0.232 312.1

7 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.199 26 26 0.725 0.093 312.1

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.207 20 22 0.733 0.008 307.6

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.216 20 22 0.742 0.009 313.0

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.229 21 26 0.755 0.013 312.1

11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.276 22 23 0.802 0.047 313.0

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.367 20 20 0.893 0.091 311.2

13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.457 24 24 0.983 0.090 313.0

14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.500 25 25 1.026 0.043 311.2

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.561 21 23 1.087 0.061 311.2

16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.635 18 23 1.161 0.074 313.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.655 23 27 1.181 0.020 309.4

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.806 21 23 1.332 0.151 310.3

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.127 14 21 1.653 0.321 312.1

20 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.208 19 20 1.734 0.081 309.4

21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.426 12 20 1.952 0.218 309.4

Credit: MotoGP.com Press