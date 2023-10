LIVE MotoGP, GP Australia 2023 in DIRETTA: Sprint Race in piena notte, forte rischio pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP d’Australia, 16° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island, calerà il sipario su un fine-settimana particolare in cui le variazioni del programma sono state una costante. Ci si riferisce al fatto che oggi ci sarà la gara di 13 giri, mentre ieri si è assistito al GP di 27 tornate.

Sulla disputa della Sprint c’è un grande punto di domanda. Le previsioni meteo non sono per niente buone ed è il motivo principale per cui la Race Direction ha deciso di cambiare il piano originario, anche anticipando di un’ora il via. Alla fine della fiera, se tutto dovesse andare in scena, sarà una gara nella gara tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Lo spagnolo ha voluto alzare un po’ troppo la posta nel GP, rischiando di coprire la lunga distanza con l’uso di una mescola morbida che poi l’ha tradito nell’ultimo giro. Da una gara di fuga, all’essere ripreso dai primi inseguitori. Bravo Bagnaia, invece, ad adottare una strategia conservativa e a prendersi un secondo posto alle spalle di Johann Zarco, che ha permesso a Pecco di portare a 27 i punti di vantaggio su Martin.

