MotoGP, cancellata la Sprint Race. Cosa è successo a Phillip Island

Come ampiamente temuto e previsto, la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, è stata cancellata. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island le condizioni meteo non hanno reso possibile la disputa della gara su distanza ridotta e, di conseguenza, il fine settimana “down under” si chiude in anticipo.

Com’è ben noto, la direzione gara aveva deciso già dalla giornata di venerdì di invertire le due gare per salvaguardare quella “lunga” da 25 punti. Dal calendario iniziale si è passati all’anticipo di ieri, mettendo in conto che le condizioni meteo previste per oggi mettevano a forte rischio la corsa. Pioggia ma, soprattutto, vento fortissimo, hanno confermato l’assunto.

Dopo che la gara della Moto3, in qualche modo, si era potuta disputare e portare a termine, le cose sono peggiorate con la Moto2, con il Gran Premio concluso dopo soli 10 giri dopo l’esposizione della bandiera rossa, resa necessaria per il vento che stava flagellando la pista di Phillip Island. Dopodiché, quindi, il count-down verso la gara breve della classe regina è stata una sorta di “pro forma” che, a mezzora dal via, è stato concluso.

In questo modo tutto rimane fermo a quanto visto ieri. Francesco Bagnaia, nonostante le difficoltà, ha chiuso il weekend australiano con un importantissimo +27 su Jorge Martin, che avvicina il campione del mondo in carica al suo titolo-bis. A questo punto team e piloti posso chiudere i propri bagagli e si preparano per il prossimo appuntamento, che si disputerà già nel corso del prossimo fine settimana: il Gran Premio di Thailandia sul circuito di Buriram.

