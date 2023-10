Ordine d’arrivo F1, Sprint Race GP USA 2023: Verstappen in trionfo davanti a Hamilton, 3° Leclerc

Max Verstappen demolisce la concorrenza con una prestazione devastante e vince la Sprint di Austin valevole per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valido come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. In soli 19 giri l’olandese della Red Bull è stato capace di rifilare 9″ al secondo classificato e quasi 18″ al terzo, difendendo la pole in partenza con grande aggressività e facendo la differenza con un passo fenomenale dopo una gestione intelligente delle sue gomme medie nei primi giri.

Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della piazza d’onore con la Mercedes, mettendo pressione al tre volte campione iridato nelle battute iniziali per poi perdere progressivamente terreno col passare delle tornate. Top3 completata da un deluso Charles Leclerc, pole-man della gara di domani e 2° in griglia nella Sprint Race odierna, conclusa al terzo posto dopo aver perso la posizione sul “Re Nero” nel tentativo di passare Verstappen all’interno in curva 1.

Bilancio agrodolce per la Ferrari, che porta a casa anche una sesta posizione con Carlos Sainz (bravo a limitare i danni montando le gomme soft, a differenza di tutti gli altri) recuperando un punticino sulla Mercedes e respingendo per ora la risalita della McLaren nel campionato costruttori. Il team di Woking ha archiviato infatti una quarta piazza con Lando Norris, mentre Oscar Piastri è rimasto fuori dalla zona punti. Quinto posto senza infamia e senza lodi per Sergio Perez con la seconda Red Bull.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+9.465 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+17.987 – –

4 Lando NORRIS McLaren+18.863 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+22.928 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+28.307 – –

7 Pierre GASLY Alpine+32.403 – –

8 George RUSSELL Mercedes+34.250 – –

9 Alexander ALBON Williams+34.567 – –

10 Oscar PIASTRI McLaren+42.403 – –

11 Esteban OCON Alpine+44.986 – –

12 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+45.509 – –

13 Fernando ALONSO Aston Martin+49.086 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+49.733 – –

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+56.650 – –

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+64.401 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+67.972 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+71.122 1

19 Logan SARGEANT Williams+71.449 1

20 Lance STROLL Aston Martin– 1

Foto: Lapresse