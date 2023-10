Griglia di partenza MotoGP, GP Australia 2023: Martin in pole position, terzo posto per Bagnaia

Rispettando a pieno i favori del pronostico Jorge Martin ha conquistato in modo brillante la pole position in occasione del GP d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac infatti ha dimostrato per l’ennesima volta di essere al momento in una condizione di forma invidiabile, chiudendo le qualifiche con il nuovo record della pista.

Nello specifico “Martinator”, migliorandosi quasi ad ogni giro, ha registrato un crono di 01:27:2460, precedendo un sempre più in forma Brad Binder (KTM Factory Racing), secondo con +0.416, e un ottimo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo), ancora una volta fenomenale nella gestione della propria moto e bravissimo a raccogliere una terza piazza non scontata con un gap di +0.468.

Dalla seconda fila partiranno invece Espargarò (Aprilia Racing), quarto con +0.598 davanti a Zarco (Prima Pramac Racing), quinto con +0.657 e al sempre più competitivo Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Team), sesto con +0.673. Decimo poi Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Più lotano invece Bastianini (Ducati Lenovo), dodicesimo con +1.041.

Di seguito la griglia di partenza del GP dell’Australia 2023

MOTOGP: GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA 2023

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’27.246 6 7 348.4

2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’27.662 7 8 0.416 0.416 349.5

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’27.714 6 7 0.468 0.052 349.5

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’27.844 5 6 0.598 0.130 344.0

5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’27.903 5 6 0.657 0.059 348.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’27.919 6 7 0.673 0.016 350.6

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.012 4 5 0.766 0.093 347.3

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’28.074 6 7 0.828 0.062 347.3

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’28.093 8 8 0.847 0.019 345.0

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’28.121 6 7 0.875 0.028 351.8

11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q2 1’28.234 6 7 0.988 0.113 349.5

12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.287 7 8 1.041 0.053 350.6

13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’28.324 7 7 (*) 0.164 346.1

14 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM Q1 1’28.435 3 7 (*) 0.275 0.111 345.0

15 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q1 1’28.607 7 7 (*) 0.447 0.172 342.9

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’28.841 7 7 (*) 0.681 0.234 341.8

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’28.925 7 7 (*) 0.765 0.084 344.0

18 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’29.047 7 7 (*) 0.887 0.122 349.5

19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA Q1 1’29.182 7 8 (*) 1.022 0.135 341.8

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’29.419 7 7 (*) 1.259 0.237 345.0

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’29.832 3 7 (*) 1.672 0.413 335.4

Foto: Valerio Origo