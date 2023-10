MotoGP, Jorge Martin cannibalizza le qualifiche a Phillip Island, un ottimo Bagnaia è terzo

Irreale Jorge Martin: lo spagnolo è in pole position nel Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island con un vantaggio ai limiti dell’imbarazzante nei confronti degli avversari: oltre quattro decimi su Binder e Bagnaia che completano la prima fila. Una superiorità pazzesca quella dimostrata da Martinator che fa paura a tutti.

Nel Q1 ci sono subito tanti tentativi nel primo stint: Bagnaia riesce a issarsi in seconda posizione al secondo colpo a un decimo dalla sorpresa Augusto Fernandez. Lo spagnolo è il fattore sorpresa della prima sessione di qualifica e mette fuori provvisoriamente piloti di spicco come Marc Marquez, Fabio Quartararo, Joan Mir e Luca Marini.

A otto minuti dal termine della sessione tutti tornano ai box per cambiare la gomma e rilanciarsi per gli ultimi 300 secondi del Q1. Bagnaia mette a posto la situazione con un ottimo 1:28.160 che lo pone subito al comando davanti a Fernandez. Sulla bandiera a scacchi riesce a fare il giro da Q2 Marc Marquez: 1:28.237. Il Cabroncito va insieme a Bagnaia al turno successivo, fuori Alex Marquez che arriva dietro al fratello, così come non passano il taglio Quartararo che è settimo e Marini che è ottavo.

Nel Q2 Jorge Martin al primo tentativo fa subito segnare un giro pazzesco: 1:27.846 che stronca immediatamente la concorrenza. L’unico nelle code di Martintor è Brad Binder, staccato di 236 millesimi nei confronti dello spagnolo della Ducati Pramac. Buono anche il primo passaggio di Bagnaia che è terzo a poco più di quattro decimi dall’iberico. Non inizia benissimo Marco Bezzecchi che è decimo e lontano dalle posizioni che contano.

A cinque minuti dalla fine tutti tornano in pista per la seconda e decisiva run: Jorge Martin fa un tempo irreale, 1:27.246 per mettere tutti d’accordo e partire dalla pole position. Dietro c’è Brad Binder staccato di 416 millesimi e Pecco Bagnaia distanziato di 468 millesimi. Bel lavoro da parte di Fabio Di Giannantonio che chiude sesto appena davanti a Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi chiude decimo.