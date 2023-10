LIVE Milan-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: orario, streaming, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Juventus, Serie A in DIRETTA, Leao sfida Vlahovic.

Il Milan, leader della Serie A, ospiterà la Juventus nella nona giornata al ‘San Siro’. I rossoneri hanno vinto sette su otto partite, mentre la Juventus, terza, insegue a -4 punti. Nella scorsa stagione, il Milan ha vinto entrambi gli incontri diretti. Pioli, allenatore del Milan, dovrà rinunciare a Maignan e Theo Hernandez per squalifica, sostituiti da Mirante e Florenzi.

Invece, Allegri tecnico della Juventus ha recuperato Chiesa da un infortunio per la panchina, ma ha perso Danilo e Fagioli (squalifica per il caso scommesse). Rugani, Gatti e Bremer saranno in difesa come centrali, con Kostic sull’esterno e Milik in attacco probabili titolari. Kean e Miretti restano in corsa per un posto dal primo minuto.

Data: 22/10/2023

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Probabile formazioni

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Foto: Lapresse.