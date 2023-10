LIVE Inghilterra-Fiji, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: i Tre Leoni favoriti contro gli oceanici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Fiji, incontro dei quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023. La parte bassa del tabellone della rassegna iridata 2023 si apre con la sfida tra la vincente del Gruppo D, l’Inghilterra, e la seconda del girone C, Fiji. In palio un posto tra le migliori 4 squadre del mondo ed una partita spettacolare contro la vincente di Francia-Sudafrica.

La formazione inglese ha concluso a punteggio pieno il proprio raggruppamento, sconfiggendo, nell’ordine, Argentina, Giappone, Cile e Samoa. Nonostante la serie di 4 vittorie i Tre Leoni non hanno convinto pienamente, piazzando meno punti del previsto. Questo dettaglio ha dato vita a partite più equilibrate e con punteggi più serrati, anche se gli inglesi sono sempre riusciti a gestire grazie ad un’ottima difesa.

È stato più difficile il torneo delle Fiji, che hanno perso l’incontro inaugurale con il Galles per 36 a 26. Gli oceanici hanno poi sconfitto Australia e Georgia, prima di arrendersi contro il Portogallo per 23 a 24. Nonostante le due sconfitte gli isolani hanno strappato il pass per i quarti grazie alla vittoria nello scontro diretto con l’Australia, con cui ha concluso il girone a pari punti.

Inghilterra e Fiji si sono incontrate 5 volte, con 4 vittorie inglesi ed una per gli oceanici. I successi dei Tre Leoni sono tutti abbastanza datati: per trovare il primo trionfo bisogna tornare al 1999, mentre l’ultimo è del 2016. Il successo delle Fiji è invece molto più recente, risalendo allo scorso 26 agosto, pochi giorni prima dell’inizio dei Mondiali. Infatti nell’ultima partita in preparazione della rassegna iridata, gli oceanici hanno sconfitto a sorpresa gli inglesi per 30 a 22.

La sfida tra Inghilterra e Fiji verrà disputata allo Stade Vélodrome di Marsiglia alle 17.00. L’incontro sarà trasmesso da Rai Sport e da Sky Sport Arena, mentre la copertura streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Fiji, quarto di finale del Mondiale di rugby 2023, in programma alle 17.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

