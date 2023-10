LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dell’all-around maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si i migliori 24 ginnasti del Pianeta, per conquistare il titolo di ginnasta più completo.

L’Italia ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara a squadre maschile e nella finale riservata alle compagini nazionali ha chiuso all’ottavo e ultimo posto. Matteo Levantesi si è meritato il pass per la Finale di Specialità alle parallele pari, mentre Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali saranno impegnati questa sera nell’atto conclusivo del concorso generale individuale.

Questi i protagonista della finale odierna che promette grande spettacolo: 1. Kenta Chiba (Giappone) 85.799, 2. Kazuma Kaya (Giappone) 85.598, 4. Jake Jarman (Gran Bretagna) 84.031, 5. James Hall (Gran Bretagna) 83.631, 6. Frederick Richard (USA) 83.566, 7. Milad Karimi (Kazakhstan) 83.232, 8. Asher Hong (USA) 83.165, 9. Artem Dolgopyat (Israele) 82.999, 10. Adem Asil (Turchia) 82.630, 11. Yumin Abbadini (Italia) 82.532, 12. Noe Seifert (Svizzera) 82.464, 13. Lukas Dauser (Germania) 82.364, 14. Wei Sun (Cina) 82.098, 15. Lorenzo Minh Casali (Italia) 82.065, 16. Artur Davtyan (Armenia) 82.032, 17. Rene Cournoyer (Canada) 81.998, 18. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 81.933, 19. Illia Kovtun (Ucraina) 81.931, 20. Florian Langenegger (Svizzera) 81.864, 21. Casimir Schmidt (Paesi Bassi) 81.831, 23. Junho Lee (Corea del Sud) 81.665, 24. Ilia Liubimov (Israele) 81.398, 25. Ahmet Onder (Turchia) 81.164, 26. Diogo Soares (Brasile) 81.064.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale dell’all-around maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse