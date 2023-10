LIVE F1, GP USA 2023 in DIRETTA: Verstappen fa 50 in carriera battendo Hamilton, Sainz quarto, Leclerc sesto con rimpianti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.47 Ecco invece la classifica costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 704

2 MERCEDES 358

3 FERRARI 327

4 MCLAREN MERCEDES 239

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 232

6 ALPINE RENAULT 96

7 WILLIAMS MERCEDES 23

8 ALFA ROMEO FERRARI 16

9 HAAS FERRARI 12

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 7

22.45 Questa la classifica piloti aggiornata dopo questa gara:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 466

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 238

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 219

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 183

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 168

6 Charles Leclerc MON FERRARI 159

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 156

8 George Russell GBR MERCEDES 139

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 83

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 52

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 44

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 23

14 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 5

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22.44 Rimpianti anche in casa Ferrari: si è deciso di fare il primo stint lungo per optare per un’unica sosta, strategia che non ha pagato. Vedendo il ritmo tenuto nel finale da Sainz, applicando la stessa strategia su Leclerc, si poteva salire sul podio al posto di Norris.

22.43 Tanti rimpianti per Lewis Hamilton: fosse stata anticipata la prima sosta, il britannico avrebbe lottato per la vittoria con Max Verstappen, considerato quanto si è avvicinato nel finale di gara.

22.41 Questa la classifica del Gran Premio degli Stati Uniti:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.225 2

3 Lando NORRIS McLaren+10.730 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+15.134 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.460 2

6 Charles LECLERC Ferrari+24.662 1

7 George RUSSELL Mercedes+24.999 2

8 Pierre GASLY Alpine+47.996 2

9 Lance STROLL Aston Martin+48.696 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 3

11 Alexander ALBON Williams+86.714 2

12 Logan SARGEANT Williams+87.998 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+89.904 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+98.601 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin– 3

19 Oscar PIASTRI McLaren– 1

20 Esteban OCON Alpine– 1

22.40 Arriva il punto addizionale all’ultimo per Yuki Tsunoda: giro veloce con gomma soft nel finale per il giapponese.

MAX VERSTAPPEN VINCE AD AUSTIN! Fa 50 vittorie in carriera. Fantastico Lewis Hamilton che è secondo con qualche rammarico. Norris è terzo, poi Sainz, Perez, Leclerc e Russell.

Giro 56/56 Alonso in precedenza si è ritirato per problemi alle sospensioni.

Giro 56/56 Verstappen mantiene 1″7 su Hamilton: è iniziato l’ultimo giro.

Giro 55/56 Da rammaricarsi ha anche la Ferrari che poteva centrare il podio con Leclerc vedendo il ritmo di Sainz in questo finale.

Giro 55/56 Vedendo il distacco tra Hamilton e Verstappen, viene da pensare che se la Mercedes avesse anticipato la prima sosta, probabilmente si sarebbe giocata la vittoria.

Giro 54/56 Cala anche Verstappen e Hamilton è a 3″3. Norris sta contenendo Sainz: ora girano in fotocopia.

Giro 53/57 Altro mezzo secondo recuperato da Sainz, ma non dovrebbe esserci tempo per rientrare. Perez passa facilmente Leclerc per la quinta posizione.

Giro 52/57 Sainz si porta a quattro secondi da Norris: nell’ultimo giro ha recuperato otto decimi.

Giro 51/57 Sainz si trova a cinque secondi da Norris: difficile possa riuscire a rientrare il ferrarista, ma ha il dovere di provarci.

Giro 50/57 Leclerc lascia passare Sainz. Lo spagnolo deve dare tutto per provare ad avvicinarsi a Norris.

Giro 50/57 Norris è subito precipitato a due secondi da Hamilton, Sainz ora è in zona DRS e potrebbe passare Leclerc.

Giro 49/57 PASSA HAMILTON! Norris ha provato in tutti i modi a chiudere le traiettorie, ma alla fine il pilota Mercedes riesce nel sorpasso.

Giro 48/57 Hamilton è in zona DRS su Norris: sette decimi.

Giro 47/57 Norris è in evidente difficoltà, sta addirittura perdendo da Leclerc.

Giro 47/56 Hamilton a due secondi da Norris: nell’ultimo giro ha recuperato nove decimi.

Giro 46/56 Sainz si sta avvicinando a Leclerc.

Giro 46/56 Hamilton a tre secondi da Norris: si sta avvicinando giro dopo giro, settore dopo settore.

Giro 45/56 Sono più lenti gli ultimi passaggi di Perez: Sainz dovrebbe riuscire a difendersi sul messicano.

Giro 44/56 Leclerc ha provato a fare qualcosa di diverso facendo una sola sosta, ma non si è rivelata essere la strategia giusta.

Giro 43/56 Fa il giro veloce Lewis Hamilton: 1:39.582. Il britannico passa Leclerc in rettilineo per la terza posizione.

Giro 42/56 Hamilton si avvicina sensibilmente a Leclerc: già a un secondo il sette volte campione del mondo.

Giro 41/56 Giro veloce da parte di Sergio Perez che è a tre secondi da Sainz.

Giro 41/56 Da sottolineare anche la bellissima gara di Alonso che è in settima posizione partendo dalla pit lane: adesso si dovrà fermare per un ulteriore pit stop.

Giro 40/56 Fra poco rientrerà su Leclerc anche Hamilton che ha differenza di mescola e gomma più fresca.

Giro 39/56 Norris sorpassa Leclerc: una fase dura adesso per il ferrarista che non riesce a rimanere al passo dei primi due.

Giro 39/56 Hamilton ai box! E’ quarto davanti a Sainz: il britannico gira con gomma media in questo finale. Verstappen ha passato Leclerc.

Giro 38/56 Sainz passa Russell per prendersi la quinta posizione: sta andando forte in questa fase lo spagnolo.

Giro 38/56 Ha effettuato il suo pit stop Sergio Perez che rientra in settima posizione dietro a Sainz che ritocca il giro veloce: 1:40.575.

Giro 37/56 Anche Perez dovrà fermarsi: in questo momento è secondo girando con gomma media.

Giro 37/56 Leclerc in questo momento è terzo, ma Verstappen è molto vicino.

Giro 36/56 Hamilton può decidere anche di non fermarsi avendo già usato entrambe le mescole.

Giro 36/56 Pit stop anche per Verstappen e Sainz per arrivare fino in fondo.

Giro 35/56 Norris è rientrato in pista in sesta posizione davanti a Russell e dietro a Leclerc.

Giro 35/56 Norris ai box! Monta gomma hard per arrivare fino in fondo: era evidentemente in difficoltà negli ultimi giri.

Giro 34/56 Leclerc ha girato sull’1:41 basso: potrebbe cambiare nuovamente la strategia.

Giro 34/56 Norris sta perdendo tanto: 1″3 da Verstappen e 1″2 nei confronti di Hamilton.

Giro 33/56 Finora è una chance buttata per quanto riguarda la Mercedes: si fosse fermato due giri prima Hamilton, probabilmente sarebbe davanti a Norris.

Giro 32/56 Non solo male i tempi di Leclerc e neanche quelli di Sainz: si stanno difendendo egregiamente su Russell e Perez.

Giro 32/56 Dal box Mercedes comunicano che Hamilton farà un’altra sosta: solo Leclerc e Norris possono provare ad arrivare fino in fondo.

Giro 31/56 Norris sta riuscendo a rimanere sotto il secondo: ancora molto vicino a Verstappen.

Giro 31/56 Questa la situazione in questo momento:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.531 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+5.546 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+10.588 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.452 1

6 Charles LECLERC Ferrari+19.796 1

7 George RUSSELL Mercedes+24.543 1

8 Pierre GASLY Alpine+27.198 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+33.411 1

10 Fernando ALONSO Aston Martin+36.445 1

11 Alexander ALBON Williams+47.010 1

12 Lance STROLL Aston Martin+52.766 1

13 Logan SARGEANT Williams+53.975 1

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+53.987 1

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+67.824 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+71.177 2

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+74.558 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+84.049 2

19 Oscar PIASTRI McLaren– 1

20 Esteban OCON Alpine– 1

Giro 30/56 Hamilton nell’ultimo giro ha recuperato mezzo secondo da Norris: è a 4″5.

Giro 29/56 Deve spingere Verstappen che dovrà fare sicuramente un’altra sosta, Norris e Hamilton possono provare ad arrivare fino in fondo con questa gomma.

Giro 29/56 Verstappen diventa quindi il nuovo leader del Gran Premio degli Stati Uniti: adesso da vedere il passo di Hamilton rispetto a Norris.

Giro 28/56 VERSTAPPEN SI BUTTA DENTRO IN CURVA 12! Dopo il rettilineo è entrato e ha passato Norris.

Giro 28/56 Verstappen è arrivato ed è attaccato a Norris: già in questo giro potrebbe avere la possibilità per passare.

Giro 27/56 Dal box invitano Leclerc a gestire il più possibile la gomma per tenere la posizione su Russell.

Giro 26/56 Verstappen è adesso a meno un secondo da Norris: ha a disposizione il DRS il campione del mondo.

Giro 26/56 Nell’ultima tornata Verstappen ha recuperato otto decimi su Norris ed è quasi in zona DRS.

Giro 25/56 Norris va lungo e perde tanto nei confronti di Verstappen che è a solo un secondo e mezzo.

Giro 25/56 Leclerc è tornato in pista in sesta posizione, ossia dietro a Perez e Sainz, davanti a Russell.

Giro 24/56 Leclerc torna adesso ai box per montare gomma dura, Norris torna leader del Gran Premio.

Giro 24/56 Norris si sta facendo vedere ora su Charles Leclerc: nell’ultimo giro il ferrarista ha perso quasi due secondi e mezzo.

Giro 23/56 Norris sta tenendo bene l’urto nei confronti di Verstappen: ancora 2″3 di vantaggio.

Giro 23/56 Questa la classifica attuale della gara:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Lando NORRIS McLaren+2.480 1

3 George RUSSELL Mercedes+5.428 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+12.613 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+15.249 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+19.338 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+24.336 1

8 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+26.475 1

9 Pierre GASLY Alpine+26.713 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+31.243 1

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+38.071 1

12 Alexander ALBON Williams+38.948 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+40.105 1

14 Fernando ALONSO Aston Martin+40.221 1

15 Logan SARGEANT Williams+42.564 1

16 Lance STROLL Aston Martin+47.792 1

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+49.850 1

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+53.209 1

19 Oscar PIASTRI McLaren– 1

20 Esteban OCON Alpine– 1

Giro 22/56 Qualche problema in precedenza nel pit stop di Hamilton alla gomma anteriore destra.

Giro 22/56 Russell rientra ai box e torna in pista in ottava posizione davanti a Gasly, Leclerc resta ancora fuori e punta a fare una sola sosta.

Giro 21/56 Accende il fucsia Carlos Sainz! 1:40.667, lo spagnolo è appena davanti a Perez.

Giro 21/56 Rientra Lewis Hamilton per il pit stop: lenta la sosta, 3″6. Leclerc leader provvisorio del Gran Premio.

Giro 20/56 Si ferma Alonso, mentre vanno ancora avanti Hamilton e Leclerc che proveranno a fare una sola sosta.

Giro 20/56 Bloccaggio per Hamilton che va lungo, mentre Verstappen fa un altro giro veloce: 1:40.809.

Giro 19/56 Dopo il pit stop sta volando Verstappen con la sua Red Bull: 1:40.989, giro veloce per il campione del mondo.

Giro 18/56 L’unico a differenziare la strategia è stato Norris con gomma dura.

Giro 18/56 Bagarre all’uscita dai box tra Sainz e Alonso: riesce a difendere l’ottava posizione il pilota Ferrari.

Giro 18/56 Ai box rientrano anche Norris, Sainz e Perez.

Giro 17/56 Gomma gialla per Max Verstappen che sarà quindi obbligato a fare un’altra sosta.

Giro 17/56 Verstappen ai box! E’ il primo a fermarsi tra coloro che stanno davanti: torna nel traffico.

Giro 16/56 Verstappen non sembra spingere a tutta: l’olandese potrebbe fare una gara con l’ottica di fare una sola sosta.

Giro 16/56 Nessuna investigazione tra Verstappen e Leclerc: la direzione gara comunica che è tutto regolare.

Giro 15/56 Leclerc sta guidando al limite per provare a rimanere attaccato a Verstappen: il pilota Ferrari ha preso anche un avvertimento per track limits.

Giro 15/56 Hamilton adesso ha anche il punto di riferimento visivo su Norris: McLaren in difficoltà in questa fase.

Giro 14/56 Sta calando Norris in questi giri: Hamilton si è portato a due secondi e sta viaggiando quasi mezzo secondo più veloce rispetto al leader della gara.

Giro 13/56 Notato il sorpasso fuori dalla pista di Verstappen su Leclerc da parte della direzione corsa.

Giro 13/56 Ritmo che continua ad essere eccezionale da parte di Norris che sta tenendo alla grande in testa alla gara.

Giro 12/56 Adesso vedremo il ritmo di Verstappen nei confronti di Hamilton. Il pilota Mercedes ha rosicchiato qualcosa su Norris.

Giro 11/56 Leclerc non molla: accompagnato fuori, poi rientra e si difende sull’attacco dell’olandese. Alla fine Verstappen chiude il sorpasso.

Giro 11/56 Rallenta di colpo la McLaren di Oscar Piastri: costretto a ritirare la macchina l’australiano.

Giro 10/56 Hamilton rimane a tre secondi da Norris: i due stanno viaggiando in fotocopia.

Giro 10/56 Il primo a fermarsi ai box è Guanyu Zhou che era in undicesima posizione: pit stop molto anticipato.

Giro 9/56 La Ferrari tiene bene sul dritto: spalanca l’ala Verstappen, ma non si avvicina troppo a Leclerc.

Giro 9/56 Verstappen entra negli specchietti di Leclerc in rettilineo: adesso è attaccato e a breve avrà la sua chance di sorpasso.

Giro 8/56 Verstappen entra in zona DRS e ora può passare all’attacco di Leclerc: dal box invocano al monegasco di stare attento per la gestione delle gomme.

Giro 8/56 Verstappen ancora non è in zona DRS: 1″2 di ritardo dalla terza posizione di Leclerc.

Giro 7/56 Sainz è stato passato da Verstappen, ma dopo il sorpasso è riuscito a mantenere il ritmo dell’olandese: buonissimo il passo dello spagnolo della Ferrari.

Giro 7/56 Ocon viene richiamato dai box per ritirare la macchina: troppi i danni per il pilota della Alpine.

Giro 6/56 Spalanca l’ala Lewis Hamilton per passare Charles Leclerc e guadagnarsi la seconda posizione.

Giro 6/56 Hamilton si è incollato a Leclerc e va all’attacco della seconda posizione: sul rettilineo il sette volte campione del mondo può avere la sua chance.

Giro 5/56 E’ crollato Carlos Sainz dopo una grande partenza: passato anche da Verstappen. Lo spagnolo ha avuto un danno alla pancia destra prima della gara e chissà che questo non incida.

Giro 4/56 Hamilton prende l’interno di Sainz e guadagna la terza posizione: ora il britannico può dare la caccia a Charles Leclerc.

Giro 4/56 Ecco la situazione attuale:

1 Lando NORRIS McLarenLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+2.262 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+4.002 – –

4 Lewis HAMILTON Mercedes+4.208 – –

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.488 – –

6 Oscar PIASTRI McLaren+7.140 – –

7 George RUSSELL Mercedes+9.856 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.751 – –

9 Esteban OCON Alpine+12.743 – –

10 Pierre GASLY Alpine+14.072 – –

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+15.671 – –

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+15.834 – –

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+16.011 – –

14 Alexander ALBON Williams+16.366 – –

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+16.693 – –

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+17.224 – –

17 Logan SARGEANT Williams+17.464 – –

18 Fernando ALONSO Aston Martin+17.868 – –

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+18.466 – –

20 Lance STROLL Aston Martin+18.944 – –

Giro 4/56 Ocon è stato vittima di un contatto con Piastri in curva 2: macchina quindi che si è danneggiata ed è piuttosto lenta.

Giro 3/56 Perez spalanca l’ala e infila Ocon per la nona posizione: per poco il messicano non ha passato anche Russell.

Giro 3/56 Lando Norris prova già a scappare: ha un vantaggio di due secondi e mezzo du Leclerc. Ocon ha la macchina danneggiata e sta facendo da tappo, essendo in settima posizione.

Giro 2/56 Solo in nona posizione Sergio Perez che è in affanno dietro a Russell.

Giro 2/56 Tra gli altri pessima la partenza da parte di Russell che è ottavo e di Gasly che è decimo. Hamilton ha già messo nel mirino Sainz, così come Verstappen è vicino all’inglese.

Giro 1/56 Sainz eccezionale: dalla quarta posizione si è preso la terza piazza e per un attimo si era preso anche la posizione di Leclerc.

SI SPENGONO LE LUCI! Inizia la gara ad Austin con un grande spunto di Norris che si prende la testa, piantato Leclerc che è secondo davanti a un fantastico Sainz!

21.01 Gomma gialla per tutti eccetto per Hulkenberg e Stroll che scatteranno dalla pit lane.

21.00 Comincia il giro di ricognizione: ci si avvicina allo start di questa gara.

20.56 Questa la classifica mondiale piloti prima di questa gara:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 441

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 228

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 201

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 183

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 156

6 Charles Leclerc MON FERRARI 151

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 141

8 George Russell GBR MERCEDES 133

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 83

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 48

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 44

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 23

14 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 10

15 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

20.52 Da segnalare anche il ritorno in gara di Daniel Ricciardo: l’australiano della Alpha Tauri ha recuperato dalla frattura al metacarpo rimediata nell’incidente occorso nelle FP2 del GP d’Olanda, riprendendo così il suo posto sulla AlphaTauri. Scatterà dalla quattordicesima casella.

20.48 Stroll, Alonso, Hulkenberg e Magnussen partiranno dalla pit lane per aver cambiato il set-up della loro vettura.

20.44 Leclerc ha fatto fatica nel passo gara ieri: già sarà difficile per il ferrarista rimanere quest’oggi sul podio. Sarà tutt’altro che banale difendersi da quelli che saranno gli attacchi da dietro in particolare di Hamilton, Norris e Verstappen.

20.40 Un fine settimana che vede i titoli mondiali già decisi: il titolo costruttori è già stato vinto dalla Red Bull a Suzuka, mentre il titolo piloti è stato conquistato per la terza volta consecutiva da Max Verstappen in quel di Lusail.

20.36 Il COTA (Circuit of The Americas), entrato a far parte del calendario iridato nel 2012, è composto da 20 curve per un totale di 5,513 km. Il pilota più vincente in Texas, con cinque successi, è Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016, 2017). A seguire troviamo Max Verstappen (2021, 2022) con due trionfi e Sebastian Vettel (2013), Kimi Raikkonen (2018) e Valtteri Bottas (2019) a quota uno.

20.32 Ieri la giornata è stata interamente dedicata al format Sprint, con Sprint shootout e Sprint Race: si tratta del penultimo weekend con questo format prima di Interlagos. La griglia di partenza per la gara odierna è stata disposta nelle qualifiche di venerdì.

20.28 Dalla sesta posizione partirà invece Max Verstappen che è stato beffato nella qualifica di venerdì: l’olandese aveva piazzato il giro da pole position precedendo Leclerc di cinque millesimi, ma è stato cancellato per aver superato i limiti della pista.

20.24 Una Ferrari torna a scattare dalla pole position per la prima volta dal Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, quando ci fu la penalità inflitta a Verstappen. Leclerc vuole essere protagonista in questa giornata statunitense dopo una gran qualifica venerdì e un buon terzo posto nella Sprint Race di ieri.

20.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, diciottesimo round del Mondiale di Formula 1 2023.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valido come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo la Sprint di ieri, quest’oggi va in scena l’evento clou del weekend texano con una gara che si preannuncia lunga ed estremamente interessante.

La Ferrari sogna il colpaccio con Charles Leclerc in pole position, anche se i riscontri della Sprint Race sul passo non sono stati estremamente incoraggianti. Il monegasco della Rossa scatterà davanti alla McLaren di Lando Norris, mentre la seconda fila in griglia sarà composta dalla temibile Mercedes di Lewis Hamilton e dalla SF-23 di Carlos Sainz.

Terza linea dello schieramento che si profila a dir poco incandescente, con George Russell quinto sulla Mercedes ed il campione del mondo Max Verstappen sesto sulla Red Bull per il giro cancellato in Q3 venerdì causa track limits. Il fenomeno olandese ha dominato la mini-gara del sabato e sarà comunque il favorito principale per la vittoria, ma non potrà permettersi degli errori.

La partenza del Gran Premio statunitense è prevista alle ore 21.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della corsa con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del Mondiale 2023 di F1: buon divertimento!

Foto: Lapresse