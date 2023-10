F1, Verstappen vince anche ad Austin in rimonta davanti a Hamilton. Delusione Ferrari

Max Verstappen completa una splendida rimonta e si impone nel Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, partito sesto in griglia al COTA di Austin, ha disputato una gara praticamente perfetta senza dimostrare però la netta superiorità tecnica evidenziata ieri nella Sprint.

Il 26enne nativo di Hasselt raggiunge così quota 50 successi in carriera (e 15 quest’anno, eguagliando il suo record assoluto di affermazioni in una singola stagione), portandosi a -1 dal quarto posto di Alain Prost e a -3 dal terzo di Sebastian Vettel nella graduatoria dei piloti più vincenti di sempre. Il tre volte campione del mondo, anche grazie ad una strategia impeccabile del suo muretto box, ha preceduto al traguardo di 2″ la Mercedes di Lewis Hamilton e di 10″ la McLaren di Lando Norris sul circuito texano.

Delusione per la Ferrari, che si deve accontentare di un quarto posto con Carlos Sainz e di un sesto con il pole-man Charles Leclerc, affossato da una strategia ad una sola sosta che a conti fatti non ha pagato dopo aver perso la prima posizione in partenza in favore di Norris. Quinta piazza per il messicano Sergio Perez sulla Red Bull, settima per George Russell sulla Mercedes.

In zona punti anche Pierre Gasly con l’Alpine, Lance Stroll (autore di un bel recupero dal fondo) con l’Aston Martin e Yuki Tsunoda (10° e firmatario del giro più veloce in extremis con gomme soft fresche) con l’AlphaTauri. Ritirati per problemi tecnici Fernando Alonso, Oscar Piastri e Esteban Ocon.

CLASSIFICA GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.225 2

3 Lando NORRIS McLaren+10.730 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+15.134 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.460 2

6 Charles LECLERC Ferrari+24.662 1

7 George RUSSELL Mercedes+24.999 2

8 Pierre GASLY Alpine+47.996 2

9 Lance STROLL Aston Martin+48.696 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 3

11 Alexander ALBON Williams+86.714 2

12 Logan SARGEANT Williams+87.998 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+89.904 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+98.601 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin– 3

19 Oscar PIASTRI McLaren– 1

20 Esteban OCON Alpine– 1

Foto: Lapresse