LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Qualifiche Shootout e Sprint Race, programma e guida TV8

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail, si prospetta un day-2 particolarmente intenso per i piloti, impegnati nelle Qualifiche Shootout e nella Sprint Race, a caccia dei primi punti iridati del fine-settimana qatariano.

Un format che si propone per la quarta volta in stagione e in cui Max Verstappen potrebbe aggiudicarsi il suo terzo titolo iridato consecutivo. L’olandese della Red Bull è stato il dominatore di questo campionato e le sue chance per far calare il sipario già in questo appuntamento non mancano. Vedremo se, come già è accaduto in altre circostanze, Max saprà essere perfetto.

La Ferrari cercherà di essere la prima delle inseguitrici alle spalle di Verstappen. Il circuito, sulla carta, non dovrebbe adattarsi particolarmente alle caratteristiche della SF-23. Vedremo se i tecnici di Maranello sapranno trovare un set-up in grado di massimizzare il pacchetto a propria disposizione e consentire al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz di lottare per le posizioni che contano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la Sprint Shootout alle 15.00 italiane, mentre la Sprint Race prenderà il via dalle 19.30. Buon divertimento!

