LIVE Juventus-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: programma, streaming, probabili formazioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Torino, Serie A calcio in DIRETTA, i bianconeri si presentano senza Chiesa e Vlahovic.

La Juventus, attualmente terza in classifica con 14 punti a pari punti con il Napoli, cerca di mantenere il passo delle squadre al vertice. Dall’altro lato, il Torino, con 9 punti, spera di invertire una tendenza negativa nei derby recenti. Infatti, considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime diciotto stracittadine, con quattordici vittorie e quattro pareggi.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dovrà fare a meno di Chiesa e Vlahovic. Si prevede un 3-5-2 con Gatti, Bremer e Danilo in difesa, mentre il centrocampo sarà guidato da Locatelli, affiancato da McKennie e Kostic (o Cambiaso). In attacco, la coppia potrebbe essere formata da Yildiz e Milik, dalla panchina Miretti e Kean. L’italiano resta in corsa per un posto da titolare al posto di Yildiz.

Data: 07/10/2023

Orario: 18.00

Canale TV e streaming: DAZN

Probabile formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.

Foto: Lapresse.