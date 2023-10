LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Piastri vince la Sprint Race, Verstappen è campione del mondo! 6° Sainz e 7° Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.18 La nostra DIRETTA LIVE di questa Sprint Race termina qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le analisi e gli approfondimenti.

20.15 Questa la classifica del Mondiale:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 407

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 223

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 194

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 174

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 153

6 Charles Leclerc MON FERRARI 137

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 121

8 George Russell GBR MERCEDES 120

9 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 65

10 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

11 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 46

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 38

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 22

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

20.13 Max Verstappen vince per la terza volta il campionato del mondo: come Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart e Jack Brabham.

20.11 Questa la classifica della Sprint Race:

1 Oscar PIASTRI McLarenLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.871 – –

3 Lando NORRIS McLaren+8.497 – –

4 George RUSSELL Mercedes+11.036 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+17.314 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+18.806 – –

7 Charles LECLERC Ferrari+19.860 – –

8 Alexander ALBON Williams+19.864 – –

9 Fernando ALONSO Aston Martin+21.180 – –

10 Pierre GASLY Alpine+21.742 – –

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+22.208 – –

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+22.863 – –

13 Lance STROLL Aston Martin+24.523 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+24.970 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+26.868 1

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 1

17 Esteban OCON Alpine– – –

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– – –

19 Logan SARGEANT Williams– – –

20 Liam LAWSON AlphaTauri– – –

20.10 Chiudono in sesta e settima posizione le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Doppio podio McLaren che torna a vincere, seppure in una Sprint.

OSCAR PIASTRI VINCE LA SPRINT RACE IN QATAR! Max Verstappen è secondo e si laurea per la terza volta consecutiva campione del mondo!

Giro 19/19 E’ crollata la prestazione per tutti coloro che sono con gomma soft.

Giro 19/19 Hamilton passa Leclerc per la sesta posizione, Norris invece passa Russell.

Giro 18/19 Verstappen sembra volersi accontentare: rimane a due secondi da Piastri.

Giro 18/19 Hamilton passa senza problemi su Alonso e va all’attacco delle due Ferrari.

Giro 17/19 Norris non ha perso tempo e vuole prendersi il podio: assalto a Russell che sta crollando.

Giro 17/19 Giro veloce per Max Verstappen: 1:25.945. Norris sorpassa nuovamente Leclerc e poi infila anche Sainz.

Giro 16/19 Verstappen deve recuperare 2″4 a Piastri a parità di mescola in poco più di tre giri: impresa difficile.

Giro 16/19 Max Verstappen in rettilineo svernicia George Russell e conquista la seconda posizione: comincia la caccia a Piastri.

Giro 15/19 I piloti con le gomme rosse sono ripartiti meglio, ma probabilmente soffriranno in questo finale di gara.

Giro 15/19 Che sorpasso di Leclerc! Si butta all’interno di Norris uscendo dalla scia ed è in quinta piazza!

Giro 14/19 Al termine di questo giro rientrerà la safety car.

Giro 14/19 Questa la classifica provvisoria:

1 Oscar PIASTRI McLaren LEADER – –

2 George RUSSELL Mercedes+1.027 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.474 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+4.945 – –

5 Lando NORRIS McLaren+6.335 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+7.693 – –

7 Fernando ALONSO Aston Martin+9.496 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+11.020 – –

9 Pierre GASLY Alpine+9.927 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+11.176 – –

11 Alexander ALBON Williams+11.701 – –

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+15.889 – –

13 Lance STROLL Aston Martin+16.929 1

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+18.286 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+20.776 1

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 1

17 Esteban OCON Alpine– – –

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– – –

19 Logan SARGEANT Williams– – –

20 Liam LAWSON AlphaTauri– – –

Giro 14/19 Verstappen nella ripartenza può avere nel mirino Russell che ha gomma soft: più difficile invece pensare di andare a prendere anche Piastri.

Giro 13/19 Il primo verdetto è arrivato con Verstappen campione del mondo per la terza volta, ma l’olandese non si accontenta e ha già firmato il giro veloce.

Giro 13/19 Safety car che può dare una mano per i piloti che hanno gomma soft.

Giro 12/19 Anche Hulkenberg ha dei danni alla macchina ed è entrato a contatto con Perez e Ocon.

Giro 11/19 CONTATTO TRA PEREZ E OCON CHE SONO FUORI! MAX VERSTAPPEN E’ CAMPIONE DEL MONDO!

Giro 11/19 Piastri attacca Russell e lo passa sul rettilineo finale per riprendersi la prima posizione.

Giro 10/19 Tutti coloro che hanno gomma rossa adesso stanno faticando: Piastri è attaccato a Russell.

Giro 10/19 Verstappen emerge sempre di più giro dopo giro e guadagna la terza posizione ai danni di Sainz.

Giro 9/19 Sta accusando in questo giro Sainz: ha perso un secondo nei confronti di Piastri e non ha più a disposizione il DRS.

Giro 9/19 Prova a risalire anche Perez che passa Gasly per la decima posizione.

Giro 9/19 Sfrutta il DRS Max Verstappen che passa Leclerc e si prende la quarta posizione: adesso l’olandese si fa vedere negli specchietti di Sainz.

Giro 8/19 La Ferrari può avere la chance sulle McLaren: Sainz ha un vantaggio di velocità in rettilineo di circa 2 km/h.

Giro 8/19 Giro veloce per George Russell: 1:28.207 per il britannico.

Giro 8/19 Alonso in rettilineo si è ripreso la settima posizione andando a passare Ocon.

Giro 7/19 Stupenda la ripartenza da parte di Russell che ha dato uno strappo: due secondi guadagnati su Piastri.

Giro 7/19 Subito duello tra Sainz e Piastri! Lo spagnolo va all’attacco, ma bravissimo il giovane australiano a difendersi strenuamente nell’incrocio di traiettoria.

Giro 6/19 Regime di safety car che si esaurirà al termine di questo giro.

Giro 5/19 Gli ingressi della safety car non fanno che aiutare ulteriormente coloro che sono partiti con gomma morbida: il vantaggio delle gomme medie doveva arrivare negli ultimi quattro giri.

Giro 5/19 Finora ha pagato la strategia di partire con gomma soft: anche Russell ha effettuato un gran sorpasso grazie al maggiore grip che ha con gomma rossa.

Giro 4/19 Questa la classifica fino a questo momento:

1 George RUSSELL MercedesLEADER – –

2 Oscar PIASTRI McLaren+1.032 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.838 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+2.981 – –

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.046 – –

6 Lando NORRIS McLaren+5.113 – –

7 Esteban OCON Alpine+7.195 – –

8 Fernando ALONSO Aston Martin+8.273 – –

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+9.661 – –

10 Pierre GASLY Alpine+10.270 – –

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.013 – –

12 Lewis HAMILTON Mercedes+12.038 – –

13 Lance STROLL Aston Martin+12.720 – –

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+12.997 – –

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+13.889 – –

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+14.731 – –

17 Alexander ALBON Williams+16.212 – –

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+17.000 – –

19 Logan SARGEANT Williams– – –

20 Liam LAWSON AlphaTauri– –

Giro 4/19 Sargeant va in testacoda e finisce fuoripista: entra una nuova safety car.

Giro 3/19 ERRORE DI OSCAR PIASTRI! Bloccaggio e ne approfitta George Russell che lo passa: staccata fantastica del britannico all’interno.

Giro 3/19 Norris davvero in difficoltà: adesso è sesto ed è attaccato da Fernando Alonso.

Giro 2/19 La safety car rientra al termine di questo giro: c’è già bandiera verde!

Giro 2/19 Sainz aveva l’interno e si è tenuto la posizione su Leclerc: subito protagoniste di un bel duello le due Rosse nel primo giro.

Giro 1/19 ARRIVA LA SAFETY CAR! Si è piantato Lawson che si dovrà ritirare: già tutto neutralizzato.

Giro 1/19 Bene anche Piastri che difende la posizione, fatica anche Verstappen, mentre le Ferrari insieme a Russell sono partite a fionda: secondo il britannico, poi Sainz e Leclerc.

SI SPENGONO LE LUCI! Via alla Sprint del Qatar con partenza problematica per Norris: super Sainz che si butta all’interno ed è terzo.

19.32 Russell, Sainz e Leclerc con gomma soft, le due McLaren e Verstappen con gomma media.

19.30 Ha inizio il giro di formazione: 5417 metri la lunghezza del circuito di Lusail.

19.28 Ecco la griglia di partenza per questa Sprint Race:

1 Oscar Piastri (McLaren) Q3

2 Lando Norris (McLaren) Q3

3 Max Verstappen (Red Bull) Q3

4 George Russell (Mercedes) Q3

5 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

6 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

7 Nico Hulkenberg (Haas) Q3

8 Sergio Perez (Red Bull) Q3

9 Fernando Alonso (Aston Martin) Q3

10 Esteban Ocon (Alpine) Q3

11 Pierre Gasly (Alpine) Q2

12 Lewis Hamilton (Mercedes) Q2

13 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q2

14 Liam Lawson (AlphaTauri) Q2

15 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2

16 Lance Stroll (Aston Martin) Q1

17 Alex Albon (Williams) Q1

18 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1

19 Kevin Magnussen (Haas) Q1

20 Logan Sargeant (Williams) Q1

19.19 Partirà da dietro anche Lewis Hamilton che è stato eliminato nella seconda sessione di qualifica e dovrà scattare dalla dodicesima piazzola, mentre domani in gara scatterà dalla seconda fila.

19.16 Ferrari che partono invece di rincorsa: ci sono state delle difficoltà nelle qualifiche di ieri e anche oggi le cose non sono andate per il verso giusto.

19.13 Verstappen che potrebbe già chiudere il discorso del Mondiale questa sera: all’olandese basta raggiungere il sesto posto nella Sprint Race per ipotecare tutto, oppure anche non prendere punti se il suo compagno di scuderia Sergio Perez non riuscisse a entrare nella top 3.

19.10 Si arriva a questa Sprint Race con il tema molto presente dei track limits che ha influito sia nelle qualifiche di ieri che di oggi. In prima fila di questa gara corta ci saranno le due McLaren, prima Oscar Piastri e poi Lando Norris. Max Verstappen partirà dalla terza piazza.

19.06 In teoria il debutto del Circus in Qatar doveva avvenire proprio in questa stagione: negli ultimi mesi sono stati effettuati dei lavori di ammodernamento dell’autodromo per renderlo idoneo a poter ospitare la Formula 1 stabilmente.

19.02 La Formula 1 approda per la seconda volta nella sua storia in Qatar sul circuito di Lusail: l’unico Gran Premio si è svolto nel 2021 quando fu organizzato in una situazione emergenziale per sopperire alla mancanza della gara australiana a causa della pandemia.

18.58 Questo è il quarto di sei fine settimana con la Sprint Race: dopo Baku, Spielberg e Spa, prima di Austin e Interlagos.

18.54 È il nuovo format del weekend sprint: il sabato, anziché le qualifiche, si disputano delle qualifiche “light” ossia la sprint shootout per diramare la griglia di partenza della Sprint Race, una gara di 19 giri che si preannuncia intensa e spettacolare.

18.50 Buona serata amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

16.14 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 19.30 per la Sprint Race. Grazie e buon proseguimento di giornata!

16.12 Ferrari ancora una volta in difficoltà nelle curve, per il vento e per una SF-23 troppo nervosa…

16.10 CLAMOROSA DOPPIETTA MCLAREN!! Piastri precede Norris per 82 millesimi e proveranno l’impresa. Alle loro spalle Verstappen.

16.09 ATTENZIONE! CANCELLATO IL TEMPO DI ALONSO! Sainz e Leclerc salgono di una posizione

16.08 TEMPI Q3

1 Oscar PIASTRI McLaren1:24.454 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.082 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.192 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.387 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.505 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.701 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.793 3

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.866 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.928 5

10 Esteban OCON Alpine- – 3

16.06 Alonso si tiene l’ultimo colpo ed è quinto! Piastri in pole!!

16.05 Verstappen chiude in 1:24.646 ed è terzo! Leclerc ci prova ed è quinto a 711 millesimi, Piastri vola ed è primoooooooooooooo! 1:24.454!! Sainz quinto lui ora!

16.04 Verstappen super-record nel T1! Leclerc risponde a 2 decimi. Piastri addirittura un decimo sotto a Max!!!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q3! Vediamo chi sarà in grado di centrare la pole!

-1 minuto: Verstappen non ha ancora un tempo come Leclerc. Ce la faranno a lanciarsi?

-2 minuti: Piastri primo in 1:24.575, ma Norris lo passa in 1:24.536! Perez terzo a 846 millesimi, Leclerc era in scia ma tempo cancellato!

-3 minuti: cancellato il tempo di Verstappen! Si rilanciano tutti! Perez 1:25.382 è primo.

-4 minuti: Verstappen nel T1 in 30.815, Sainz non forza, Leclerc 31.1. Verstappen chiude in 1:24.543 e ipoteca la pole, Leclerc alza il piede nel T2.

-5 minuti: si parte! I piloti si lanciano per il primo giro della manche!

-6 minuti: Verstappen e le due Ferrari sono i primi del gruppo. Gli altri si sono tenuti un po’ più di margine.

-7 minuti: tutti subito in pista perchè il tempo stringe. Gomme soft per tutti!

15.56 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA Q3!!!

15.54 I TEMPI DELLA Q2

1 Lando NORRIS McLaren1:24.947 2

2 George RUSSELL Mercedes+0.080 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.196 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.252 2

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.397 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.420 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.486 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.549 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.552 3

10 Esteban OCON Alpine+0.563 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.739 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.015 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.289 2

14 Liam LAWSON AlphaTauri+1.637 2

15GuanyuZHOUAlfa Romeo+29.599 2

15.51 Sainz arriva al T1 con un buon tempo, nel T2 si conferma, chiude il suo giro in 1:25.433 e si salva! Leclerc migliora e si porta a 420 millesimi da Norris. Eliminati Gasly, Hamilton, Lawson e le due Alfa Romeo.

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Si rilanciano tutti tranne Norris e Verstappen. Sainz a caccia della Q3 per non venire eliminato come ieri.

-1 minuto: Sainz è a fortissimo rischio! Cancellato il suo tempo! E’ 13°!

-2 minuti: Sainz chiude in 1:26.048 ed è nono, decimo ora perchè Leclerc è terzo a 591 millesimi da Norris.

-3 minuti: Red Bull ai box per il cambio gomme. Leclerc e Sainz ripartono e migliorano nel T1.

-4 minuti: Sainz è ottavo a 3.6, poi Hamilton e Leclerc. Tutti e tre devono rilanciarsi in fretta…

-5 minuti: Verstappen vola in 1:25.199, ma Norris è primo in 1:24.947. Cancellato il tempo di Leclerc. Terzo Piastri a 745.

-6 minuti: Russell chiude in 1:26.232, Hamilton lo passa in 1:26.069, Sainz accusa 2.5, mentre Perez sale in vetta in 1:25.824

-7 minuti: alla spicciolata sono entrati tutti in azione. I primi piloti si lanciano! Inizia la Q2!

-8 minuti: in azione anche Leclerc, Piastri e Verstappen. Anche la Q2 vedrà gomme medie per tutti.

-9 minuti: Russell, Sainz, Perez e Hamilton sono i primi 4 a entrare in pista

15.39 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q2!! 36° per l’atmosfera…

15.36 A breve la Q2. Nei team radio la Ferrari conferma come la SF-23 soffra il forte vento. Leclerc e Sainz stanno davvero faticando a tenere in pista la vettura…

15.34 CANCELLATO IL TEMPO DI TSUNODA, SI SALVA ZHOU!

1 George RUSSELL Mercedes1:25.413 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.097 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.259 1

4 Pierre GASLY Alpine+0.416 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.459 1

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.523 1

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.566 1

8 Esteban OCON Alpine+0.659 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.710 2

10 Liam LAWSON AlphaTauri+0.789 1

11 Charles LECLERC Ferrari+0.853 1

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.011 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.036 1

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.037 1

15GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.256 1

16 Lance STROLL Aston Martin+1.436 1

17 Alexander ALBON Williams+1.449 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.513 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.025 1

20 Logan SARGEANT Williams+40.328 1

15.33 Russell primo in 1:25.413, eliminati Zhou, Stroll, Albon, Magnussen e Sargeant!

15.32 Leclerc non migliora nel T1, arriva al T2 e migliora, chiude il suo giro in 1:26.266 ed è decimo e si salva!

BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA Q1! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono! Leclerc ce la farà!?

-1 minuto: Leclerc si rilancia ma rischia tantissimo. La sua SF-23 non sta in strada e il monegasco combatte curva dopo curva..

-2 minuti: Leclerc non migliora e rimane 15°, quindi in deciso rischio taglio! Sainz è ottavo a 993 millesimi ma non migliora il suo tempo. Hamilton 11°

-3 minuti: Verstappen torna ai box, mentre Russell sale al terzo posto a 333. Leclerc riparte ora dopo un errore nel giro precedente. Alonso sesto a 852

-4 minuti: Norris record nel T1, chiude in seconda posizione a 162 millesimi da Verstappen. Piastri terzo a 809, intanto arrivano i primi tempi cancellati, come Gasly

-5 minuti: le due Ferrari si rilanciano, mentre Perez torna ai box. Primo turno con gomme medie obbligatorie.

-6 minuti: Russell passa a condurre in 1:26.359, poi Gasly a 38 millesimi, ma ci pensa Verstappen a volare in vetta in 1:25.510

-7 minuti: Norris 1:26.464, Perez secondo a 99 millesimi, poi Piastri a 204

-8 minuti: Sainz è in pista con le medie e chiude in 1:29.047, Leclerc risponde in 1:26.955

-10 minuti: uno dei primi a scendere in pista è stato Leclerc. Vedremo chi farà segnare il primo crono di riferimento

-11 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo i (pochi) minuti a disposizione!

15.20 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q1 DELLA SPRINT SHOOT-OUT!

15.18 Tra 2 minuti si parte! Tutto pronto per la Sprint Shoot-out. Ricordiamo che le manche saranno più brevi rispetto alle qualifiche canoniche.

15.16 Nel corso di turno di familiarizzazione, Verstappen è finito lungo in una curva e ha rischiato di danneggiare la sua macchina. Vedremo se ci saranno problemi…

15.13 A questo punto tra pochi minuti si partirà con la Sprint Shoot-out. Ci attenderanno 3 manche con tantissimi tempi cancellati per track limits…

15.10 BANDIERA A SCACCHI. Si chiude il turno di familiarizzazione.

15.09 Ultimo minuto in pista per i piloti. Dopodiché si penserà solo alla Sprint Shoot-out.

15.07 Come ha spiegato Mario Isola di Pirelli F1, nella giornata di ieri i controlli sugli pneumatici avevano segnalato micro-lacerazioni in diverse gomme per colpa dei cordoli. In poche parole le gomme non avrebbero resistito oltre 20 giri!

15.05 Le modifiche sono un sensibile aumento dei cordoli che, a questo punto, vedranno una riduzione della carreggiata. Chi va oltre vedrà cancellati i suoi tempi oltre al rischio danneggiamenti sui cordoli

15.03 I piloti stanno girando ma non vengono calcolati i tempi. Sono semplicemente 10 minuti per vedere le notevoli differenze nelle curve

15.02 Le modifiche in curva 12 e 14 sono sostanziali e si annuncia una pioggia di track limits..

15.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 10 minuti concessi per conoscere le nuove curve

15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL TURNO DI FAMILIARIZZAZIONE SULLA NUOVA PISTA!

14.58 Pirelli ha analizzato le gomme di ieri e si è accorta che i nuovi cordoli andavano a lesionare gli pneumatici. Per cui si è intervenuto su alcune curve della pista qatariota e ora i piloti avranno 10 minuti per conoscere le nuove linee. RICAPITOLIAMO: alle ore 15.00 un turno di 10 minuti per conoscere le nuove curve, quindi alle ore 15.20 la Sprint Shoot.out

14.55 ATTENZIONE. CAMBIO DI PROGRAMMA A LUSAIL. Alle ore 15.00 si scenderà in pista per una sessione di 10 minuti per guidare sulla pista rinnovata. I cordoli sono il fulcro del discorso. Linee extra in curva 12 e 14 e quindi traiettorie da conoscere. Alle ore 15.20 si partirà con la Sprint Shoot-out.

14.53 Vedremo se la McLaren sarà in grado di confermare le buone prestazioni di ieri. Norris e Piastri sono stati solamente penalizzati per i track limits, perchè la MCL60 ha dimostrato di essere la seconda forza in gruppo

14.50 In casa Ferrari urge una scossa dopo il non semplice venerdì di ieri. Sainz 12°, e Leclerc 7° (poi 5°) cercheranno di risollevarsi, anche se la SF-23 appare in estrema difficoltà in alcuni punti della pista di Lusail.

14.47 Per quanto visto nelle qualifiche di ieri l’olandese sembra disporre di un vantaggio enorme su tutti gli avversari, Sergio Perez compreso. La RB19 sembra volare su due binari invisibili, tutti gli altri stanno combattendo con le rispettive vetture.

14.44 Cosa dovremo attenderci da questa Sprint Shoot-out? Ovviamente l’ovvio e chiaro favorito è Max Verstappen. Oltre a disporre di una RB19 eccezionale, il pilota olandese sa di essere ad un passo dal suo terzo titolo e farà di tutto per chiudere i conti con la seconda pole position del suo weekend

14.41 Si corre sul tracciato di Lusail con i suoi 5.419 metri e 16 curve. Unisce un lunghissimo rettilineo (quello del traguardo) a una serie di curve e, soprattutto, curvoni da appoggio. Red Bull e McLaren appaiono le favorite visto il lay-out

14.38 Il GP del Qatar torna in calendario dopo un anno di sospensione e, soprattutto, dopo una sola edizione disputata. Eravamo nel 2021, in piena lotta per il titolo, e Lewis Hamilton dominò la scena davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. Un podio da 9 titoli complessivi, presto 10…

14.29 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:25.007 1:24.483 1:23.778 19

2 63 George Russell MERCEDES 1:25.334 1:24.827 1:24.219 21

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.076 1:24.381 1:24.305 20

4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:25.223 1:25.241 1:24.369 21

5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.452 1:25.079 1:24.424 26

6 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:25.266 1:24.724 1:24.540 23

7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:25.566 1:24.918 1:24.553 23

8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:25.711 1:24.928 1:24.763 24

9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:26.038 1:25.297 1:25.058 21

10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.131 1:24.685 DNF 21

11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:26.058 1:25.301 16

12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.808 1:25.328 18

13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:25.991 1:25.462 16

14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:26.118 1:25.707 15

15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:25.904 1:25.783 12

16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:26.210 10

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.345 10

18 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:26.635 10

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.046 9

20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:27.432 9

14.26 Quali sono stati, al momento, i vincitori delle Sprint Race? Sergio Perez a Baku, Max Verstappen in Austria e Belgio.

14.23 Per l’olandese saranno sufficienti 3 punti per mettere le mani sul suo terzo alloro consecutivo. A soli 26 anni il nativo di Hasselt si porta alla pari con Ayrton Senna e ad una sola lunghezza da una leggenda come Alain Prost

14.20 Siamo giunti al 17° appuntamento della stagione e, dopo aver già assegnato il titolo costruttori alla Red Bull, questo sarà il weekend del titolo piloti a Max Verstappen. L’occasione della Sprint Race è ghiottissima!

14.15 Buongiorno e benvenuti a Lusail, tutto è pronto per l’attesissima Sprint Shoot-out del Gran Premio del Qatar

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail, si prospetta un day-2 particolarmente intenso per i piloti, impegnati nelle Qualifiche Shootout e nella Sprint Race, a caccia dei primi punti iridati del fine-settimana qatariano.

Un format che si propone per la quarta volta in stagione e in cui Max Verstappen potrebbe aggiudicarsi il suo terzo titolo iridato consecutivo. L’olandese della Red Bull è stato il dominatore di questo campionato e le sue chance per far calare il sipario già in questo appuntamento non mancano. Vedremo se, come già è accaduto in altre circostanze, Max saprà essere perfetto.

La Ferrari cercherà di essere la prima delle inseguitrici alle spalle di Verstappen. Il circuito, sulla carta, non dovrebbe adattarsi particolarmente alle caratteristiche della SF-23. Vedremo se i tecnici di Maranello sapranno trovare un set-up in grado di massimizzare il pacchetto a propria disposizione e consentire al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz di lottare per le posizioni che contano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la Sprint Shootout alle 15.00 italiane, mentre la Sprint Race prenderà il via dalle 19.30. Buon divertimento!

