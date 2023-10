LIVE F1, GP Messico 2023 in DIRETTA: orario TV8, la Ferrari vuole vincere! Leclerc e Sainz in prima fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, la Ferrari punta al colpaccio, dopo quanto è accaduto nelle qualifiche di ieri. Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto la pole-position, mentre il compagno di squadra Carlos Sainz si è classificato secondo.

Un risultato del tutto inatteso, per quanto si era notato nel corso delle prove libere e in Q1 e in Q2, con Sainz in quest’ultimo caso a evitare per un pelo il taglio. Da capire quale sarà il peso specifico della prestazione della Rossa sulla lunga durata, essendo questo il vero problema della SF-23. Si teme che la vettura di Maranello possa soffrire più di altre del graining.

Max Verstappen, da questo punto di vista, è in agguato dalla terza casella. Il tre-volte campione del mondo, messo ormai in archivio il proprio titolo, vuol comunque dare seguito alla propria marcia trionfale, mettendo nel mirino il 16° successo stagionale e realizzando un nuovo record. La Red Bull dovrebbe supportarlo sul passo gara ed è quindi lui il naturale favorito per il podio più alto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde sarà alle 21.00 italiane. Buon divertimento!

