NASCAR Cup Series, Blaney vince e vola in finale insieme a Byron. Out Hamlin e Truex

Ryan Blaney vince a Martinsville, ultima ‘Elimination Race’ della NASCAR Cup Series 2023. Il #12 di Penske e Ford passa in finale in compagnia di William Byron, la coppia affronterà nel ‘Championship 4′ di Phoenix la Chevy #5 di Kyle Larson e la Toyota #20 di Christopher Bell.

Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19) ha controllato la scena nella prima fase d’azione, in pieno controllo della situazione davanti a Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11). Entrambi sono partiti subito molto aggressivi, ancora non certi di poter entrare nella finale di Phoenix in compagnia dei già confermati Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5).

Hamlin ha avuto la meglio su Truex nella seconda metà della Stage 1, il 42enne ha vinto il primo segmento precedendo Ryan Blaney (Penske Ford #12), all’attacco dopo la prima ripartenza della giornata avvenuta in seguito ad un testacoda di Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Il duello tra Hamlin e Blaney è continuato con il passare dei giri, mentre Truex è precipitato in classifica dopo un clamoroso errore ai box. L’ex campione della categoria è stato costretto a riprendere dal fondo dello schieramento dopo una prima parte di prova da incorniciare.

Blaney ha continuato a restare davanti a tutti nonostante un deciso forcing da parte di Aric Armirola, presente in scena per l’ultima volta nel leggendario catino americano con la Ford Mustang #10 di Stewart-Haas Racing.

Il finale è stato più che mai interessante, senza caution nessuno ha più preso Blaney che meritatamente ha conquistato anche un pass per la finalissima della settimana prossima. Secondo Armirola, terzo Hamlin che automaticamente è stato eliminato dalla corsa al titoli.

Il nativo di Tampa è stato escluso dai Playoffs in compagnia di Martin Truex Jr. #19, Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #23) e Chris Buescher (RFK Racing Ford #6). Promosso, invece, William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24), protagonista di una prova non perfetta all’interno del Martinsville Speedway.

Nella settimana prossima la 36ma ed ultima competizione dellla NASCAR Cup Series 2023. Una singola serata per eleggere il campione, una sfida unica che vedrà contrapposti Bell, Larson, Blaney e Byron.

Foto. LaPresse