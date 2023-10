F1 su TV8, GP Messico 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Quest’oggi, 29 ottobre 2023, si disputerà il 23° Gran Premio valevole per il Mondiale di F1 in terra messicana. Sarà il terzo intitolato alla capitale, Città del Messico, dopo le venti edizioni che hanno avuto la canonica denominazione di “GP del Messico”. Un cambio d’etichetta avvenuto per ragioni squisitamente formali che non modifica in alcun modo la sostanza dell’appuntamento.

La gara è diventata terreno di conquista per Max Verstappen, che l’ha già vinta 4 volte! L’olandese ha primeggiato anche in momenti in cui non era dominante, essendosi imposto nel 2017, 2018, 2021 e 2022. Il Cannibale ha fatto proprie quattro delle ultime cinque edizioni, mancando solo quella del 2019, quando fu vittima di un contatto con Lewis Hamilton alla prima curva.

La Ferrari qui non si impone da tempo immemore. Per dare un’idea di quanta acqua sia passata sotto i ponti si pensi che l’ultima affermazione di una Rossa porta la firma di Alain Prost! Correva il 1990 e la Scuderia di Maranello chiuse in trionfo, poiché la piazza d’onore fu appannaggio di Nigel Mansell, peraltro autore di un sorpasso clamoroso ai danni della McLaren di Gerhard Berger nell’oggi dismessa curva Peraltada. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Città del Messico in TV. Come?

PROGRAMMA GP MESSICO F1 SU TV8

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 21.00, il GP di Città del Messico sarà trasmesso gratis in chiaro in DIRETTA

PROGRAMMA GP MESSICO F1 OGGI

(29 OTTOBRE)

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta il GP di Città del Messico. L’appuntamento è infatti l’ultimo dei cinque per i quali è prevista copertura gratuita live nell’arco del 2023.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Città del Messico, oltre a svariati programmi di approfondimento. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento di Ciudad de Mexico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Città del Messico.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2023

DOMENICA 29 OTTOBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207) a ripetizione a partire dalla notte fra domenica 29 e lunedì 30 ottobre.

Foto: La Presse