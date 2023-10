F1, Verstappen trionfa in Messico davanti a Hamilton. Ferrari bruciate in partenza, 3° Leclerc

Max Verstappen trova forse la sua miglior partenza dell’anno, supera entrambe le Ferrari nell’allungo verso curva 1 allo spegnimento dei semafori e poi domina senza problemi il Gran Premio del Messico 2023, diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione magistrale per l’olandese della Red Bull, che rende sempre più trionfale un’annata probabilmente irripetibile.

Il 26enne nativo di Hasselt si impone per la quinta volta a Mexico City e raggiunge quota 51 successi in carriera, portandosi in quarta posizione all-time alla pari con Alain Prost e a -2 dal terzo posto di Sebastian Vettel. Il fenomeno neerlandese, grazie all’affermazione odierna, stabilisce inoltre il nuovo record assoluto per il maggior numero di vittorie in una singola stagione di F1 (16).

Verstappen ha tagliato il traguardo con un vantaggio abissale nei confronti della Mercedes di Lewis Hamilton, che rialza la testa dopo due zeri consecutivi (ritiro in Qatar e squalifica in Texas) e porta a casa un bel secondo posto con un’ottima rimonta davanti alle Ferrari di Charles Leclerc (che torna nella top3 dopo un digiuno di 6 round) e Carlos Sainz, incapaci di difendere le prime due posizioni dopo l’inattesa doppietta in qualifica.

Recupero strepitoso per Lando Norris con la McLaren dalle retrovie fino alla quinta piazza, davanti alla Mercedes di un opaco George Russell e all’AlphaTauri di un ritrovato Daniel Ricciardo. Completano la zona punti la McLaren di Oscar Piastri, la Williams di Alex Albon e l’Alpine di Esteban Ocon. Da segnalare che il GP è stato interrotto al 35° giro (su 71) con una bandiera rossa in seguito all’incidente di Kevin Magnussen, finito a muro (danneggiando le barriere) in curva 8 per un guasto alla sospensione posteriore destra della sua Haas mentre tutti i big avevano già effettuato la prima sosta ai box.

CLASSIFICA GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+13.875 2

3 Charles LECLERC Ferrari+23.124 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+27.154 2

5 Lando NORRIS McLaren+33.266 3

6 George RUSSELL Mercedes+41.020 2

7 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+41.570 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+43.104 2

9 Alexander ALBON Williams+48.573 2

10 Esteban OCON Alpine+62.879 1

11 Pierre GASLY Alpine+66.208 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+78.982 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+80.309 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+80.597 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+81.676 2

16 Logan SARGEANT Williams– 3

17 Lance STROLL Aston Martin– 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin– 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 1

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 1

Foto: Lapresse