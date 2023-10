ATP Parigi-Bercy, Carlos Alcaraz: “Non sono al 100%, Sinner sta giocando a un livello impressionante”

Un ritorno con qualche punto interrogativo. Carlos Alcaraz, costretto a dare forfait per alcuni problemi fisici nel torneo di Basilea, giocherà il Masters1000 di Parigi-Bercy con l’obiettivo di essere a fine anno n.1 del mondo. Non sarà affatto semplice, dal momento che con lui in Francia ci sarà anche Novak Djokovic, che ha scelto di non disputare la trasferta asiatica.

Ebbene, Carlitos ha ammesso di non sentirsi al 100%: “Dopo una stagione così lunga è normale che sia così, ma sento ancora un po’ di dolore. Tuttavia il recupero è stato buono rispetto a come stavo e quindi voglio fare un buon risultato a Bercy“, ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

Parlando dei suoi avversari, l’iberico ha parlato anche di Jannik Sinner: “Ho visto la Finale di Vienna e sta giocando a un livello impressionante. Lo stesso dicasi per Medvedev. Ci sono molti giocatori che possono essere potenzialmente protagonisti“.

Il fuoriclasse iberico ha poi parlato anche dell’allenamento con Djokovic di questi giorni: “Credo che il modo migliore per prepararsi a questo torneo sia stato allenarsi con i migliori. Abbiamo parlato prima di arrivare a Parigi e della possibilità di allenarci insieme un giorno. È successo proprio ieri. Ha vinto lui (ride). Spero succeda solo in allenamento (ride ndr)“.

