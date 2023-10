Golf: Roberta Liti riconquista la carta per giocare sul tour LPGA nel 2024

Roberta Liti ha messo a segno un altro colpo importante nella propria carriera. La giocatrice toscana, infatti, si è classificata ottava nell’ordine di merito dell’Epson Tour, la Race for the Card. Si è così assicurata già fin d’ora la possibilità di continuare a calcare i migliori green degli USA.

Per lei, dopo una stagione di buoni risultati, è stato necessario semplicemente superare il taglio, cosa che le è riuscita con successo. Nell’Epson Tour Championship vinto dall’americana Auston Kim con lo score di -23, infatti, Liti ha chiuso al 47° posto con -7; aveva iniziato da settima, poi è scesa nel secondo giro ed è rimasta costante. La Race for the Card è stata vinta dall’australiana Gabriela Ruffels; l’italiana si è classificata all’ottavo posto.

La ventottenne di Colle Val D’Elsa, inoltre, ha raccolto una serie di risultati interessanti nell’anno: due quarti e un terzo posto di fila a inizio stagione, poi il secondo posto al Black Desert Resort Championship. Nel complesso solo tre tagli mancati sul tour di accesso a quello LPGA, nel quale quest’anno si è affacciata per tre volte.

All’Epson Tour ha partecipato anche Angelica Moresco, che si è classificata al 78° posto nella stagione di debutto. Per il golf femminile italiano ad alti livelli, nel complesso, una stagione di crescita, con le tre top ten individuali e le due a squadre di Virginia Elena Carta e le cinque top ten di Alessandra Fanali, entrambe sul Ladies European Tour, accompagnate dalla crescita di Clara Manzalini.

Foto: Federazione Italiana Golf