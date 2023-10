Golf: Luke List beffa tutti al Sanderson Farms Championship 2023. Ben Griffin getta la vittoria al vento

Sembra quasi che Luke List abbia preso il vizio di vincere i suoi tornei sul PGA Tour al playoff di spareggio. Stavolta, però, il numero di partecipanti alla buca extra aumenta. Al Sanderson Farms Championship 2023, diventato il suo secondo evento vinto da pro, il trentottenne di Seattle supera altri quattro concorrenti grazie a un birdie che beffa tutti. Per lui quattro giorni da 66 66 68 70, con 270 colpi totali e -18 nel complesso, assieme alla risalita al numero 80 dell’OWGR.

Quasi drammatico il finale di Sanderson Farms Championship 2023 a Jackson, nel Mississippi. Quando tutto sembra oramai pronto per la vittoria di Ben Griffin, arrivano per lui un solo birdie e tre bogey nelle buche dalla 12 in poi. I suoi sogni di gloria sfumano in un putt appena lungo alla 18 da meno di due metri e mezzo. Per lui, alla fine, è secondo posto assieme ad altri tre. In particolare, per la Svezia ci sono Henrik Norlander e un clamoroso Ludvig Aberg (autore di numeri d’alta scuola e d’ora in avanti numero 1 del suo Paese), per gli USA anche Scott Stallings.

Sesta posizione a pari merito, a -17, per Mark Hubbard, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e il cinese Carl Yuan, che per un attimo rientra clamorosamente in corsa con un incredibile eagle alla 17. Finiscono noni a -16, invece, Cameron Champ, Troy Merritt e il portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) C.T. Pan.

La settimana prossima il PGA Tour cambierà decisamente scenario, andando a Las Vegas, dove ha sede lo Shriners Children’s Open con Tom Kim quale migliore secondo l’OWGR al via e Aberg quale attrazione di primo rilievo.

