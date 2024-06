Golf, Amy Yang in testa ad un round dal termine del Women’s PGA Championship

Le migliori golfiste del panorama internazionale sono giunte ad un round dal termine del KPMG Women’s PGA Championship (montepremi 10.4 milioni di dollari). Concluso infatti il terzo round del Major statunitense nato nel 1955 ed organizzato in collaborazione tra PGA of America ed LPGA Tour. A 18 buche dall’epilogo troviamo al comando in solitaria Amy Yang.

La sudcoreana guida la leaderboard con lo score di -7 (209 colpi) e vanta due lunghezze di margine sulle più immediate inseguitrici. Al secondo posto figurano infatti con -5 l’americana Lauren Hertlage e la giapponese Miyu Yamashita, seguite ad un colpo di distanza dalla statunitense Sarah Schmelzel. -3 e quinta posizione per un gruppetto composto dalla sudcoreana Jin Young Ko, dalla nipponica Hinako Shibuno, e dalle padrone di casa Lilia Vu, Caroline Inglis e Lexi Thompson.

Sul percorso par 72 del Sahalee Country Club di Sammamish (Washington, Stati Uniti) tutto è ancora possibile con 17 golfiste racchiuse in 7 colpi prima dell’ultimo e decisivo round. Chiudono la top ten in decima posizione con il punteggio di -2 l’americana Ally Ewing e la messicana Gaby Lopez, seguite a -1 dall’inglese Charley Hull e dalla svedese Madelene Sagstrom.

Nella serata italiana spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà la vincitrice. Ricordiamo che Roberta Liti non ha superato il taglio del venerdì abbandonando le ultime speranze di qualificazione Olimpica. Pass per Parigi 2024 saldo nelle mani di Alessandra Fanali.