Golf, Amy Yang completa l’opera aggiudicandosi il Women’s PGA Championship

Al termine di quattro giornate all’insegna dell’equilibrio Amy Yang completa l’opera resistendo in vetta ed aggiudicandosi il KPMG Women’s PGA Championship 2024 (montepremi 10,4 milioni di dollari). Il Major statunitense, nato nel 1955 ed organizzato in collaborazione tra PGA of America ed LPGA Tour, sorride alla sudcoreana, capace di chiudere con lo score complessivo di -7 (281 colpi) aggiudicandosi una fetta di montepremi pari ad 1 milione e 560 mila dollari.

A Yang basta un ultimo round alla pari con il par per resistere ai tentativi di rientro delle avversarie. L’asiatica in sicurezza mantiene tre lunghezze di margine sulla connazionale Jin Young Ko, sulla giapponese Miyu Yamashita e sull’americana Lilia Vu. Quinta posizione con il punteggio di -3 per le statunitensi Lauren Hartlage ed Elly Ewing, seguite ad un colpo di distanza dalle nipponiche Hinako Shibuno e Mao Saigo. Quest’ultima è la migliore di giornata con un super -5.

Sul percorso par 72 del Sahalee Country Club di Sammamish (Washington, Stati Uniti) chiudono la top ten in nona piazza con lo score di -1 la svedese Linn Grant, la sudcoreana Haeren Ryu, e le americane Caroline Ingils, Lexi Thompson e Sarah Schmelzel. 14° posto infine alla pari con il par per la tedesca Esther Henseleit e per la messicana Gaby Lopez.

Per Amy Yang, trentacinquenne di Ilsan (Corea del Sud), il successo colto nello Stato di Washington è l’undicesimo della carriera da professionista ed il primo Major. L’asiatica ha collezionato finora sei allori nell’LPGA Tour, tre nel Ladies European Tour, e due nel KLPGA Tour. Ricordiamo infine che l’unica italiana presente nel field, ovvero Roberta Liti, non è riuscita a superare il taglio del venerdì.