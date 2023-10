Golf: Matt Fitzpatrick vola a Kingsbarns e guida l’Alfred Dunhill Links Championship 2023. Migliozzi tiene, Paratore risale

Seconda giornata dal gusto particolare all’Alfred Dunhill Links Championship 2023, in Scozia. L’evento del DP World Tour successivo alla Ryder Cup 2023, infatti, prevede che i tagli si effettuino non al termine del secondo giro, ma alla fine del terzo, al fine di consentire a tutti l’alternanza di Carnoustie, di Kingsbarns e dell’Old Course di St. Andrews. Ed è a Kingsbarns che arriva il momento di Matt Fitzpatrick. Non pago del suo fine settimana da stella al Marco Simone Golf & Country Club, l’inglese schizza al comando con lo score odierno di -8 che lo manda a -13 nel complesso; per lui 9 birdie e un bogey.

Gran parte della top ten è occupata da giocatori che oggi si sono misurati proprio con Kingsbarns e con St. Andrews. Andiamo con ordine. A St. Andrews trovano un -6 e un -5 che vale il secondo posto a -12 lo spagnolo Nacho Elvira e lo scozzese Grant Forrest. Coppia inglese di quarti, ma su percorsi diversi: il -10 complessivo di Matthew Southgate arriva a Kingsbarns, quello di Marcus Armitage sull’Old Course.

Sesti l’USA più europeo di tutti, Billy Horschel, il neozelandese Ryan Fox, il francese Matthieu Pavon e il finlandese Sami Valimaki, tutti con lo score di -9; i primi due di scena a Kingsbarns, gli altri a St. Andrews. Le prime tracce di Carnoustie arrivano con i decimi a -8, e segnatamente con il belga Nicolas Colsaerts e l’americano Peter Uihlein. In scena a Kingsbarns l’olandese Daan Huizing, sull’Old Course l’inglese Matt Wallace, il tedesco Nick Bachem e lo spagnolo Alejandro Del Rey.

Per quel che riguarda il capitolo Italia, si difende bene Guido Migliozzi con il 40° posto a -4 e il par a Kingsbarns. Riesce a riprendere quota Renato Paratore, 86° anch’egli a Kingsbarns con lo score giornaliero di -2 e totale di -1.

