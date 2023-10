Golf: incendio sulle tribune della buca 18 del Marco Simone, sede della Ryder Cup 2023

Quattro giorni dopo la fine della Ryder Cup, il fuoco arriva sulla sua sede, il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, è infatti divampato un incendio in uno dei capannoni nei quali era sita la zona ospitalità non lontana dalle tribune della buca 18, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco.

La struttura, riservata agli spettatori Premium (la Hospitality, in sostanza), aveva una superficie di circa 120 metri quadrati. Ancora da stabilire le cause dell’incendio, per il cui spegnimento è stato necessario un tempo di circa due ore.

La chiusura di tutte le strade circostanti, compresa la via Palombarese, ha generato una notevole quantità di problemi con il traffico sia nelle vie vicine che sul Grande Raccordo Anulare; il tutto in quella che storicamente è ora di punta nella Capitale, con tutti i disagi intuibili.

L’aria è stata dichiarata irrespirabile in sostanzialmente tutta la zona, ma non è stato necessario evacuare le case circostanti. L’incendio è risultato visibile a numerosi chilometri di distanza. Ora rimane da capire la dinamica dei fatti nel luogo che, domenica scorsa, aveva visto l’Europa portare a casa la coppa per 16,5-11,5 sugli USA.

Foto: LaPresse