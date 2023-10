Classifica girone Italia qualificazioni Europei 2024: la graduatoria prima delle partite contro Malta e Inghilterra

Dopo le partite che si son giocate tra il 9 e il 12 settembre contro rispettivamente Macedonia del Nord e Ucraina, l’Italia del ct Luciano Spalletti è nuovamente pronta a scendere in campo con altri due impegni. Terminato l’ottavo turno di Serie A, i 27 convocati dal mister (LEGGI QUI),si riuniranno per lavorare in vista della prima partita contro Malta, valida sempre per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Gli azzurri, sabato 14 ottobre all’interno dello Stadio San Nicola, se la vedranno con la Selezione maltese, ultima in classifica nel Gruppo C a quota zero punti. Sopra Malta e a pari punti con l’Italia (quota 7), troviamo invece Macedonia del Nord e Ucraina: c’è un ma. Chiesa e compagni, rispetto alle due Nazionali appena citate, hanno una partita da recuperare: dunque la situazione in graduatoria non risulta essere disastrosa ma Spalletti e i suoi dovranno comunque tenere il passo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il 17 ottobre infine, la nostra Nazionale, disputerà il match contro la capolista: l’Inghilterra. Gli uomini di Gareth Southgate, primi in classifica a quota 13 (sempre con una partita in più rispetto all’Italia), accoglieranno gli azzurri nel Wembley Stadium. In attesa di queste due importanti partite per la nostra Selezione, ecco di seguito la classifica del Gruppo C.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL GIRONE DELL’ITALIA

LA CLASSIFICA

Gruppo C

Inghilterra 13

Italia 7* (una partita in meno)

Ucraina 7

Macedonia del Nord 7

Malta 0

Foto: LaPresse