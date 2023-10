I convocati dell’Italia per le sfide contro Malta e Inghilterra. Le scelte di Luciano Spalletti

Da qualche ora, il ct dell’Italia Luciano Spalletti, ha diramato la lunga lista composta dai 27 convocati per le prossime sfide della Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, torneranno nuovamente in campo con altre due partite valide sempre per le qualificazioni agli Europei del 2024.

E dopo i quattro punti racimolati tra il 9 e il 12 settembre, la situazione di classifica per la nostra Nazionale è tutt’altro che delicata ma, di certo, non va perso il ritmo: le inseguitrici restano vive e alquanto vicine. Attualmente Spalletti e i suoi si trovano al secondo posto a pari punti con Ucraina e Macedonia del Nord, c’è un ma: gli azzurri hanno una partita da recuperare. Tra appena una settimana l’Italia dovrà vedersela contro Malta: sabato 14 ottobre infatti, all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, ci sarà la sfida contro la Nazionale maltese.

Tre giorni più tardi, il 17, Chiesa e compagni dovranno volare a Londra: ad attenderli, nel Wembley Stadium, ci sarà l’Inghilterra. Insomma altri due impegni importanti e Spalletti, in vista delle gare, ha comunicato 27 convocati. Non si può non notare l’assenza di Immobile così come quelle di Politano, Toloi e Spinazzola. Passando nel settore new entry, va citata la prima chiamata per Udogie; ritorno anche di Bonaventura e Kean in azzurro. Ma ecco di seguito l’elenco completo dei convocati dal ct dell’Italia.

ITALIA: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Foto: LaPresse