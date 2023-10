Canoa slalom, Finali Coppa del Mondo 2023: i tre azzurri del kayak cross superano il time trial

A Vaires sur Marne, in Francia, nel corso delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, valide anche come Test Event olimpico, dato che si svolgono sul canale che il prossimo anno ospiterà le gare dei Giochi di Parigi 2024, è tempo della nuova specialità olimpica del kayak cross: tutti i tre azzurri impegnati nel time trial rientrano tra i 42 atleti per gara che avanzano alla fase ad eliminazione diretta, in programma domani.

Nel cross femminile Stefanie Horn (Marina Militare) completa correttamente il tracciato con il crono di 66.89, che vale il 12° posto complessivo, invece Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) manca l’ottavo ed ultimo ostacolo, ma, nonostante l’errore, il crono di 69.02 basta per arpionare la 41ma posizione assoluta.

Nel K1 maschile si qualifica Giovanni De Gennaro (Carabinieri), che percorre in maniera corretta il tracciato, chiudendo con il tempo di 62.31, che pone l’azzurro in 23ma piazza. Non vi erano altri azzurri al via.

