Rugby, le Fiamme Oro battono il Valorugby, pareggio tra Petrarca e Viadana nella prima giornata della Serie A Elite

Viene distribuito un solo punto di bonus difensivo nei primi due match della prima giornata della Serie A Elite 2023-2024 di rugby: le Fiamme Oro battono il Valorugby Emilia per 24-20, mentre pareggiano per 27-27 Petrarca e Viadana.

A Roma i cremisi chiudono la prima frazione in vantaggio per 14-3, gli emiliani tentano la rimonta nella ripresa, ma le Fiamme Oro tengono a distanza gli ospiti nel quarto d’ora finale, anche se la meta a tempo scaduto del Valorugby porta il punteggio finale sul 24-20, vale il punto di bonus difensivo per gli ospiti.

A Padova, invece, il Petrarca va al riposo in svantaggio nel primo tempo per 13-17, ma nella ripresa riesce a ribaltare il risultato prima che il Viadana pervenga al pareggio al 55′ sul 27-27. Nei 25′ minuti finali, però nessuna delle due formazioni segna, entrambe le squadre si fermano a quota 3 mete segnate, conquistando 2 punti a testa.

TABELLINI

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini”

Sabato 7 ottobre 2023, k.o. 15:30

FIAMME ORO RUGBY V VALORUGBY EMILIA 24-20 (14-3)

Marcatori: PT 4’ m Vian tr Canna (7-0); 22’ cp Ledesma (7-3); 37’ m Forcucci tr Canna (14-3). ST 45’ cp Canna (17-3); 50’ m Tavuyara tr Ledesma (17-10); 59’ cp Ledesma (17-13); 65’ m Marinaro tr Canna (24-13); 80+8’ m Lazzarin tr Renton (24-20).

Fiamme Oro Rugby: Biondelli (77’ Di Marco); Guardiano (48’ Tomaselli), Gabbianelli, Vian, Forcucci (54’ Vaccari); Canna (cap.), Marinaro; Giammarioli, Angelone, De Marchi (48’ Fragnito); Chiappini (48’ D’Onofrio), Stoian; Mancini-Parri (41’ Iacob), Taddia (41’ Carnio), Barducci (70’ Drudi). All. Gianluca Guidi.

Valorugby Emilia: Barnes; Tavuyara, Farolini, Majstorovic, Resino (41’ Lazzarin); Ledesma (68’ Violi), Renton (C); Nasove (62’ Fuser), Sbrocco, Paolucci; Gerosa (41’), Tuivaiti Dell’Acqua (41’ Ruaro); Favre (46’ Mazzanti), Marinello (52’ Silva), Garziera (46’ Pavesi). All. Roberto Manghi.

Arbitro: Gianluca Gnecchi. Assistenti: Manuel Bottino, Dante D’Elia. Quarto Uomo: Leonardo Masini. TMO: Stefano Pennè.

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Canna (FF.OO) 4/4; Ledesma (VRE) 3/3; Renton (VRE) 1/1.

Player of the Match: Renato Giammarioli (FF.OO).

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4; Valorugby Emilia 1.

Note: Simone Marinaro (FFOO) taglia il traguardo delle 150 presenze in campionato tutte con la maglia delle Fiamme Oro Rugby. Osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell’incidente di Mestre e il presidente del Rugby Paese Giampaolo Pavin, recentemente scomparso. Spettatori 800 ca.

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia,

Sabato 07 ottobre 2023, k.o. 15:30

PETRARCA RUGBY V RUGBY VIADANA 1970 27-27 (13-17)

Marcatori: PT Sauze (11′ e 55′), Crea (24′), Fou (34′), Esposito (46′), Broggin (53′). P.T. 9′ cp Lyle (3-0) 11′ m. Sauze tr Madero (3-7); 21′ cp Lyle (6-7); 24′ m. Crea tr Madera (6-14); 34′ m. Fou tr Lyle (13-14); 39′ cp Madera (13-17). ST 42′ cp Madero (13-20); 45 m. Esposito tr Lyle (20-20); 53′ m. Broggin tr Caputo (27-20); 55′ m. Sauze tr Madero (27-27).

Petrarca Rugby: Esposito; Bellini (42′ Broggin), Fou, Caputo, Coppo (65′ Buonfiglio); Lyle (48′ Citton), Tebaldi; Vunisa (52′ Ghigo), Botturi, Casolari (60′ Romanini); Trotta, Quaranta; D’Amico (63′ Bizzotto), Montilla (60′ Luus), Brugnara (63′ Borean). All. Andrea Marcato, Victor Jimenez, Paul Griffen.

Rugby Viadana 1970: Sauze, Crea, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Madero, Gregorio (71′ Di Chio), Catalano, Locatelli (52′ Ruiz), Boschetti, Mannucci, Schinchirimini, Oubiña (53′ Mignucci), Luccardi (72′ Dorronsoro), Fiorentini (46′ Mistretta). All. Gilberto Pavan.

Arbitro: Clara Munarini. Assistenti Angelucci, Boaretto. Quarto Uomo: Vinci. TMO: Liperini.

Cartellini: 45′ giallo a Boschetti (Viadana).

Calciatori: Lyle (1/1).

Player of the Match: Matias Sauze (Viadana).

Note: Giornata assolata, campo in ottime condizioni. Spettatori presenti 750. Punti classifica: Petrarca 2; Rugby Viadana 1970 2.

RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A Elite Maschile 23/24, I Giornata

7/10/23, ore 15.30, Diretta streaming DAZN

Roma, Caserma Stefano Gelsomini

Fiamme Oro – Valorugby Emilia 24-20

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

Padova, Centro Geremia

Petrarca Rugby – Rugby Viadana 1970 27-27

Arb. Clara Munarini (Parma)

8/10/23 – ore 15.30 – Diretta streaming DAZN

Mogliano, Campo Maurizio Quaggia

Mogliano Veneto Rugby – HBS Colorno

Arb. Jenner Lauren (Treviso)

8/10/23 – ore 19.00 – Diretta in chiaro RAI Sport, in streaming DAZN

Rovigo, Stadio Mario Battaglini

Femi-CZ Rugby Rovigo – Sitav Rugby Lyons

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Fiamme Oro 4, Petrarca Rugby 2, Rugby Viadana 1970 2, Valorugby Emilia 1, Mogliano Veneto Rugby 0, HBS Colorno 0, Femi-CZ Rugby Rovigo 0, Sitav Rugby Lyons 0, Rangers Vicenza 0.

Foto: Luigi Mariani LPS