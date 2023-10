Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 5 ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 5 ottobre (ore 19.30) va in scena la sesta giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale del concorso generale individuale maschile: in pedana i migliori 24 atleti del Pianeta, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie.

Il giapponese Daiki Hashimoto si presenta da Campione Olimpico e del Mondo, dovrà fare i conti con il connazionale Kenta Chiba, con i britannici Jake Jarman e James Hall, lo statunitense Frederick Richard. Più indietro nei pronostico l’americano Asher Hong, il kazako Milad Karimi, il cinese Wei Sun. L’Italia sarà rappresentata da Yumin Abbadini e Mario Macchiati (preferito all’avente diritto Lorenzo Minh Casali), che possono inseguire la top-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi giovedì 5 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 5 ottobre

Ore 19.30 Concorso generale individuale maschile (all-around), Finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Yumin Abbadini, Mario Macchiati.

