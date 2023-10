Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 4 ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 4 ottobre (ore 19.30) va in scena la quinta giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale a squadre femminile: in pedana le migliori otto compagini del Pianeta, pronte a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie. Si scenderà in pedana con la formula del 5-3-3: ogni formazione schiererà tre atlete su ciascun attrezzo e tutti i punteggi verranno conteggiati per la classifica generale.

L’Italia ha chiuso il turno preliminare al quinto posto e ora proverà a sognare in grande dopo la quarta piazza dell’anno passato. Le vice campionesse d’Europa hanno tutte le carte per sbalordire, nonostante le grandi assenze della vigilia: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Arianna Belardelli scatteranno dalla trave e proveranno a stupire. La nostra Nazionale dovrà giocarsela con la Gran Bretagna di Jessica Gadirova, il Brasile di Rebeca Andrade, la formidabile Cina e la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos per quelli che saranno i due gradini sul podio alle spalle degli inarrivabili USA di Simone Biles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi mercoledì 4 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 4 ottobre

Ore 19.30 Finale a Squadre femminile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Arianna Belardelli.

Foto: Lapresse