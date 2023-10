Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari domenica 1Â° ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 1° ottobre va in scena la seconda giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si concluderanno le qualificazioni maschili: in pedana la quinta e la sesta suddivisione, al termine delle quali conosceremo i nomi dei vari finalisti e anche le nove squadre che avranno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia sarà impegnata nell’ultimo turno, i Campioni d’Europa andranno a caccia del tagliando a cinque cerchi dopo dodici anni di assenza: i Moschettieri gareggeranno a partire dalle ore 12.15, incominciando la routine al corpo libero.

Nel pomeriggio scatteranno anche le qualificazioni femminili, con le prime tre suddivisioni. L’Italia aprirà le danze proprio nel primo gruppo, partendo dal volteggio alle ore 16.00: le Fate inseguono il biglietto per i Giochi, dovendo fare i conti con le assenze. Alice D’Amato e compagne hanno tutte le carte in regola per ottenere un bel risultato, ma dovranno poi aspettare lunedì sera, al termine di tutte le altre suddivisioni, per sapere quali saranno le loro sorti.

Grande attesa anche per Simone Biles, impegnata nella seconda suddivisione: si preannuncia uno spettacolo pirotecnico con la Reginetta della Polvere di Magnesio che torna ai Mondiali dopo quattro anni e vuole risplendere in pompa magna, trascinando gli USA. In serata spazio alla Gran Bretagna, che si presenta da Campionessa d’Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 30 settembre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su All Gymnastics Tv, non è prevista la diretta tv del turno preliminare, garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 1° ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione (con Egitto, Canada, Colombia, Svizzera)

12.15-14.05 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione (con ITALIA, Corea del Sud, Francia, Ungheria)

16.00-17.20 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con ITALIA, Olanda)

17.45-19.05 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione (con USA, Cina Taipei)

19.30-20.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Gran Bretagna, Corea del Sud, Sudafrica)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: All Gymnastics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

MASCHILE: Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Matteo Levantesi.

FEMMINILE: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Arianna Belardelli.

