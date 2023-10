A che ora la Superbike oggi e dove vederla in tv: programma GP Portogallo 1Â° ottobre, streaming

Domenica potenzialmente decisiva a Portimao per l’assegnazione del titolo nel Mondiale Superbike 2023. Quest’oggi, tra Superpole Race e gara-2, Alvaro Bautista ha infatti a disposizione il primo match point della stagione per chiudere i conti e festeggiare la certezza aritmetica del secondo sigillo iridato consecutivo con un round di anticipo.

Lo spagnolo della Ducati, attualmente a +52 su Toprak Razgatlioglu, potrà laurearsi Campione del Mondo già oggi in Algarve nel caso in cui dovesse guadagnare almeno altri 10 punti sul turco della Yamaha. Bautista in tal senso non è padrone del suo destino, perché anche con una doppia vittoria sarebbe costretto a rimandare la festa mondiale con un contemporaneo doppio secondo posto del futuro pilota BMW.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Portimao verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà visibile Sky Go e Now. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara sprint in leggera differita e gara-2 in diretta.

CALENDARIO GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2023 OGGI

Domenica 1° ottobre

Ore 12.00 Superpole Race a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara-2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV/STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà in diretta solo gara-2

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la Superpole Race di Portimao in chiaro e in differita alle ore 14.05.

Foto: Lapresse