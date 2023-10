Calcio, l’Ucraina vince e ora è ancora attaccata all’Italia nelle qualificazioni degli Europei del 2024. Bene Ungheria, Danimarca e Slovenia

Altro giorno e altre partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Quest’oggi si sono disputate in tutto sette incontri, tra cui Italia-Malta (qui la cronaca del match), e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel girone dell’Italia, il C, l’Ucraina ha sconfitto per 2-0 la Macedonia del Nord con le reti di Sudakov (al 30′) e Karavajev (95′) ed è salita a quota 10 punti in classifica. Ora la squadra di Rebrov si trova dunque ancora incollata all’Italia (anche lei con 10 dopo la vittoria odierna contro Malta), con però una partita in più giocata.

Nel girone G bella vittoria nel tardo pomeriggio della Lituania sul campo della Bulgaria. La squadra di Jankauskas si è imposta per 2-0 con la doppietta di Sirvys (45′ e 55′) dopo l’espulsione di Kraev al 42′ per doppia ammonizione. Con questo successo la Lituania è salita a cinque punti nella classifica del girone G e si è portata a cinque lunghezze di distanza dal secondo posto occupato attualmente dalla Serbia, che questa sera ha perso sul campo dell’Ungheria per 2-1. Per i padroni casa hanno segnato Varga (20′) e Sallai (34′) e nel mezzo c’è stato il timbro di Pavlovic (33′) per gli ospiti. Con questo risultato, la squadra di Marco Rossi ha staccato proprio la Serbia in classifica, prendendosi la prima posizione in solitaria con 13 punti (ricordiamo che l’Ungheria ha finora giocato una partita in meno rispetto alla Serbia).

Le altre tre partite di giornata sono state quelle del gruppo H. Qui Slovenia e Danimarca hanno sconfitto in casa rispettivamente la Finlanda per 3-0 (doppietta di Sesso e gol di Janza) e il Kazakistan per 3-1 (doppietta di Skov e timbro di Wind per i padroni di casa e rete di Vorogovskiy sullo 0-3 per gli ospiti) e sono rimaste insieme in vetta alla classifica, ora con 16 punti. Nell’altro incontro l’Irlanda del Nord ha battuto San Marino per 3-0 con le reti di Smyth (5′), Magennis (11′) e McMenamin (81′). Con questo successo l’Irlanda del Nord si è portata a quota sei punti in classifica, ma è comunque rimasta in quinta posizione.

I RISULTATI DI GIORNATA

GRUPPO C

UCRAINA – MACEDONIA DEL NORD 2-0 (30′ Sudakov, 95′ Karavajev)

ITALIA – MALTA 4-0 (23′ Bonaventura, 45+1′ e 63′ Berardi, 94′ Frattesi)

CLASSIFICA: Inghilterra 13*, Italia 10*, Ucraina 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0

*Una partita in meno

GRUPPO G

BULGARIA – LITUANIA 0-2 (45′ e 55′ Sirvys)

UNGHERIA – SERBIA 2-1 (21′ Varga (U), 33′ Pavlovic (S), 34′ Sallai (U))

CLASSIFICA: Ungheria 13*, Serbia 10, Montenegro 8*, Lituania 5, Bulgaria 2

*Una partita in meno

GRUPPO H

IRLANDA DEL NORD – SAN MARINO 3-0 (5′ Smyth, 11′ Magennis, 81′ McMenamin)

SLOVENIA – FINLANDIA 3-0 (16′ rig. e 28′ Sesko, 92′ Janza)

DANIMARCA – KAZAKISTAN 3-1 (36′ Wind (D), 45+2′ e 48′ Skov (D), 58′ Vorogovskiy (K))

CLASSIFICA: Slovenia 16, Danimarca 16, Finlandia 12, Kazakistan 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0

Foto: LaPresse