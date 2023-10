Calcio, l’Italia passeggia 4-0 con Malta e aggancia l’Ucraina in classifica. Doppietta di Berardi

L’Italia vince e convince al San Nicola di Bari nella sesta partita valida per la fase di qualificazione per gli Europei 2024. Gli azzurri di Luciano Spalletti giocano un match di buona qualità contro Malta e si impongono per 4-0 grazie al goal iniziale di Giacomo Bonaventura (prima marcatura in Nazionale per lui), la doppietta di Domenico Berardi e il timbro nel finale di Davide Frattesi.

Con questo successo gli azzurri raggiungono nuovamente l’Ucraina (oggi vittoriosa per 2-0 contro la Macedonia del Nord) al secondo posto nel girone C con 10 punti, ma hanno ancora una partita in più da giocare rispetto ai rivali. Ora sarà importante fare punti contro l’Inghilterra (attualmente prima nel girone a quota 13) e la Macedonia del Nord, per poter arrivare nella migliore posizione possibile al match finale proprio contro l’Ucraina.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Per il match di oggi Spalletti sceglie un 4-3-3 con Donnaruma in porta, Dimarco, Bastoni, Mancini e Damian in difesa, Locatelli in mediana supportato dalle mezzali Bonaventura e Barella e poi il tridente offensivo formato da Kean, Raspadori e Berardi. Dall’altra parte, invece, l’italiano Michele Marcolini risponde con un 5-3-2, con un attacco composto da Montebello e Mbong.

L’Italia parte subito forte e dopo cinque minuti Mancini colpisce la traversa di testa su un calcio d’angolo di Raspadori. Gli azzurri giocano bene e continuano poi ad attaccare alla ricerca del primo gol, che arriva al 23′ con uno stupendo destro a giro di Giacomo Bonaventura che va a finire sotto l’incrocio dei pali. Galvanizzata dal vantaggio, la squadra di Spalletti non si ferma e continua a spingere sull’acceleratore. Al 29′ arriva un’altra occasione con Locatelli, poi al 45+1′ Berardi sale in cattedra e con un perfetto sinistro a giro su assist di Barella fa palo-gol. Subito dopo l’arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

Dopo la pausa non cambia la musica: l’Italia continua a tenere in mano il pallino del gioco e va subito vicina al tris al 48′ con un destro di Raspadori che viene deviato involontariamente da Berardi e finisce di poco fuori. Poco dopo si fa vedere anche Malta con Yankam, che però non riesce a calciare da pochi passi dopo una disattenzione di Dimarco. Al 62′ l’Italia ha un’altra grande occasione in seguito a un clamoroso errore di Bonello (uno dei tanti all’interno della sua partita), ma Kean viene anticipato in angolo. Poco male per il Bel Paese, che subito dopo riesce finalmente a trovare il 3-0 con Berardi: Raspadori se ne va sulla sinistra, crossa in mezzo e il giocatore del Sassuolo non sbaglia con il destro dopo il liscio di Kean, mettendo a referto la sua doppietta personale.

Dopo il tris azzurro i ritmi si abbassano, iniziano i vari cambi e la partita sembra avviarsi verso una conclusione senza altri goal. Invece non è così: al 94′ Udogie si fa vedere con una bella iniziativa, passa la palla a Frattesi e quest’ultimo trova la rete del con un sinistro radente di sinistro da appena dentro l’area. Passano poi pochi secondi e l’arbitro fischia la fine. Il match si chiude così con un netto 4-0 per l’Italia.

Foto: LaPresse