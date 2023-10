Calcio a 5, l’Italia affronta la Repubblica Ceca in una sfida delicata verso i Mondiali 2024

Un match da non sbagliare, sotto tutti i punti di vista. L’Italia del calcio a 5 è pronta a riprendere il suo cammino di qualificazione all’interno dell’Elite Round che porta ai Mondiali 2024 di futsal, da disputarsi in Uzbekistan.

Si giocherà domani, 6 ottobre, a partire dalle ore 20, in quel di Policoro, in un arena che vedrà gli azzurri di Massimiliano Bellarte opporsi alla Repubblica Ceca.

Vincere: per far fruttare il fattore campo e la spinta del pubblico lucano, per confermare quanto di buono si è visto, al netto della sconfitta (ma di misura) contro la Spagna, e per alimentare una classifica (all’interno del Girone D) che ha bisogno di altri tre punti.

In conferenza stampa, il ct ha già fotografato la sfida in un concetto esaustivo: limitare la loro fisicità cercando contestualmente di valorizzare la tecnica e la rapidità della selezione tricolore.

Le giocate di Merlim, la pulizia di Motta, il dinamismo di capitan Musumeci e la fervente crescita di Antonino Isgrò: questi i giocatori su cui, almeno inizialmente, fare affidamento; senza dimenticare il cosiddetto supporting cast e un Lorenzo Pietrangelo che dovrebbe essere deputato alla difesa della porta azzurra.

La Repubblica Ceca, dal canto suo, è spalle al muro: ultima a zero punti dopo due partite. Sa che se vorrà iniziare a palesare segnali di reazione dovrà iniziare dalla gara di Policoro.

Una gara che avrà dei temi chiari, ma di difficile lettura sui possibili sviluppi. Non resta quindi che attendere il calcio d’inizio e far parlare il campo.

La classifica dopo la 2a giornata

Spagna 6 (d.r. +4)

Italia 3 (d.r. +1)

Slovenia 3 (d.r. -1)

Repubblica Ceca 0 (d.r. -4)

*fra parentesi la differenza reti

3a giornata – 6 ottobre

Italia-Repubblica Ceca, ore 20

Slovenia-Spagna, ore 20.15

Foto: Divisione Calcio a 5