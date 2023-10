Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Fisicamente sarà una partita dura. Metteremo in campo le nostre armi”

Verso Italia-Repubblica Ceca, la terza partita dell’Elite Round nel processo di qualificazione ai Mondiali 2024 di calcio a 5. Gli azzurri di Massimiliano Bellarte, che venerdì accoglieranno i rivali a Policoro (Matera), non vedono l’ora di scendere in campo, anche se sanno che la gara non sarà facile.

Nelle dichiarazioni precedenti alla gara infatti, proprio il ct si è così espresso: “La Repubblica Ceca? Per genetica siamo svantaggiati rispetto ai popoli dell’est- Europa, dobbiamo sempre colmare questo gap che diventerà importante se porteremo la partita sui binari nei quali il livello fisico potrebbe essere determinante. Lo sport è imprevedibile, non sappiamo se andrà secondo i piani: ci prepariamo a condurla bene in tutti i casi”.

Poi ha aggiunto: “Se c’è da combattere, combatteremo. Accoglienza e supporto saranno certamente uno stimolo in più. Possiamo essere protagonisti, siamo artefici del nostro destino: stiamo vivendo un processo di rinnovamento e ampliamento della squadra e dobbiamo puntare a confermarci uno step più in alto ogni giorno. Il sogno è la qualificazione al Mondiale, ma dobbiamo avere obiettivi intermedi perché il sogno è il primo combustibile per la delusione”.

Questo, invece, il punto di vista di Carmelo Musumeci, il capitano dell’Italfutsal: “L’entusiasmo è fondamentale. Giocare davanti ad un pubblico che ci sostiene e ci spinge anche nei momenti di difficoltà sarà un vantaggio. Ieri a scuola abbiamo visto la passione e la vicinanza nei nostri confronti, sono certo che venerdì il palazzetto pieno ci darà gioia e felicità. Speriamo di poter finire questa partita nel migliore dei modi, cioè centrando una vittoria per noi importantissima”.

Giova ricordarlo: dopo due partite l’Italia ha messo a referto 3 punti, frutto della vittoria contro la Slovenia (3-1 in casa a Eboli, ndr) e della sconfitta di misura contro la Spagna (1-0 a Guadalajara, ndr).

Foto: Divisione Calcio a 5