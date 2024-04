Calcio a 5: l’Italia batte il Venezuela e vince la Futsal Week

La nazionale italiana di calcio a 5 allenata da Massimiliano Bellarte, dopo un difficilissimo inizio di 2024, trova un po’ di riscatto e felicità. A Porec, in Croazia, gli azzurri si sono aggiudicati la Futsal Week.

A risultare decisiva, dopo i successi con Turchia e Bosnia, è stata la terza affermazione consecutiva, per 5-2 contro il Venezuela.

In una partita tirata, come dimostra l’1-2 del primo tempo, caratterizzato dalle reti – nella seconda parte della frazione – di Motta e Musumeci, a fronte di un autorete di Donin, a fare la differenza è stata la ripresa, dove l’Italia ha allungato, per effetto delle griffe ancora di Motta, del penalty di Arillo e della seconda rete, anche per lui, di Musumeci, inframezzata momentaneamente dal provvisorio gol di Briceno che è valso il 2-4.

“Siamo stati molto bravi. Il Venezuela – ha affermato il ct Bellarte, come riporta il sito ufficiale della FIGC – ha fatto terzo posto in Copa America e a differenza nostra si è qualificata al Mondiale: questo da una parte, vista la nostra prestazione, ci fa aumentare il rammarico, dall’altro guardando il bicchiere mezzo pieno ci dice che la Nazionale può fare benissimo sin dall’immediato futuro, a partire da dicembre dalle Qualificazioni Europee”.

VENEZUELA-ITALIA 2-5 (pt 1-2)

Venezuela: Bracho, Romero, Cabarcas, Teran, Yirigoyen, Viamonte, Bello, Vento, Morillo, Briceno, Viallalobos, Francia, Garcia, Morales. Ct Romero

Italia: Pietrangelo, Molaro, Etzi, Pieri, Cerantola, De Oliveira, Musumeci, Arillo, Merlim, Motta, Ducci, Donin, Brunelli, Lo Cicero. Ct Bellarte

Marcatori: 14’38’’pt Motta (I), 16’56’’ Musumeci (I), 19’56’’ aut. Donin (V), 1’06’’st Motta (I), 5’13’’ rig. Arillo (I), 6’12’’ Briceno (V), 18’25’’ Musumeci (I)

Arbitri: Farik Keco, Alan Bozic; Crono: Dragan Zupan

Note: al 6’11’’st espulso Arillo (I)

FUTSAL WEEK APRIL CUP – POREC 2024

Mercoledì 10 aprile, 1ª giornata

Turchia-Italia 1-10

Bosnia ed Erzegovina-Venezuela 1-7

Venerdì 12 aprile, 2ª giornata

Venezuela-Turchia 5-0

Italia-Bosnia ed Erzegovina 2-1

Domenica 14 aprile, 3ª giornata

Bosnia ed Erzegovina-Turchia 4-4

Venezuela-Italia 2-5

Classifica finale

Italia 9, Venezuela 6, Bosnia ed Erzegovina e Turchia 1