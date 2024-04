Calcio a 5, Futsal Week 2024: i convocati dell’Italia per l’evento di Porec

Dopo un inizio di 2024 tutt’altro che esaltante, la nazionale italiana maschile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo per un evento internazionale in questo mese: la Futsal Week 2024, che si terrà a Porec dal 10 al 14 aprile.

Il ct Massimiliano Bellarte, a tal proposito, ha reso note le convocazioni per la rassegna croata che vedrà gli azzurri affrontare, nell’ordine, la Turchia, la Bosnia e il Venezuela.

Sono 18 i selezionati: 4 portieri e 14 giocatori di movimento, fra cui Carmelo Musumeci, Alex Merlim, Gabriel Motta e Julio De Oliveira. Di seguito l’elenco completo dei convocati e il calendario dell’Italia.

Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Alessio Gattarelli (Lecco), Daniele Ducci (Olimpus Roma), Gianluca Parisi (Sandro Abate);

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Nicolò Pieri (Futsal Cesena), Antonio Molaro (Petrarca), Alex Merlim (Sporting CP), Attilio Arillo (Sandro Abate), Davide Cerantola (Sporting Altamarca), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Matheus Barichello (Italservice Pesaro), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Michele Podda (Meta Catania), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Leonardo Brunelli (Sporting Sala Consilina), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano).

Staff – Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Dario Pompa; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Video analista: Sebastiano Giuffrida; Medici: Nicola Pucci e Benedetto Carta; Fisioterapisti: Vittorio Lo Senno e Claudio Princiotta Spanò.

FUTSAL WEEK APRIL CUP – POREC 2024



Mercoledì 10 aprile, 1a giornata

Turchia-Italia, ore 16

Bosnia ed Erzegovina-Venezuela, ore 18.15

Venerdì 12 aprile, 2a giornata

Venezuela-Turchia, ore 16

Italia-Bosnia ed Erzegovina, ore 18.15

Domenica 14 aprile, 3a giornata

Bosnia ed Erzegovina-Turchia, ore 12

Venezuela-Italia, ore 16