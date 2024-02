Calcio a 5, Italia: Massimiliano Bellarte rischia il posto da ct? I possibili scenari

La situazione intorno alla nazionale italiana maschile di calcio a 5 non è delle più facili. Dopo un Europeo incolore, terminato nel corso della fase a gironi, la seconda mancata qualificazione ai Mondiali 2024, con neanche l’approdo agli spareggi, e le quattro sconfitte consecutive contro il Marocco, nella tournée amichevole a Rabat, salutata alla fine con un pareggio contro la Serbia (3-3), la “pentola” bolle.

Nell’occhio della critica è finito il ct Massimiliano Bellarte, il cui contratto scadrà peraltro il prossimo luglio. Ma quali sono i possibili scenari intorno alla selezione azzurra?

E’ certo che i risultati non siano a supporto della guida tecnica, come è certo di contro che in questi anni il movimento non abbia prodotto nè fuoriclasse nè grandi giocatori e che si stia andando avanti con elementi arrivati a una certa età o che da soli non possono sopportare il peso di un’intera squadra.

Ma la fiducia intorno a Bellarte inizia a ridursi, nonostante le riconferme di qualche mese fa. Decisivi saranno i prossimi mesi, quando la nazionale prima uno stage di qualche giorno per cercare di ritrovarsi e poi a giugno sosterrà un torneo internazionale per misurarsi contro altre compagini.

Nel mentre la Divisione Calcio a 5 dovrà capire cosa fare ed eventualmente attenzionare altri profili di allenatori, magari con contratti in scadenza con società di Serie A.

Insomma, la situazione è delicata e nei prossimi mesi sicuramente vedrà degli sviluppi dipanarsi. In che direzione: conferma o separazione?