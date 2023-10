Basket, preliminari Champions League 2023: Brindisi perde in finale contro Cholet e fallisce l’accesso alla fase a gironi

Si ferma nella finale dei preliminari il percorso della Happy Casa Brindisi in FIBA Champions League 2023. I pugliesi si arrendono nell’atto conclusivo allo Cholet – che in semifinale aveva già estromesso l’Openjometis Varese – per 80-69, con i francesi che vanno a completare il girone C formato dagli spagnoli del Lenovo Tenerife, dai turchi del Darussafaka Lasa e dai lettoni del VEF Riga. Non bastano i 15 punti di Morris ed i 13 equamente divisi tra Johnson e Riismaa ad evitare la sconfitta ai brindisini, mentre tra le fila della squadra di coach Vila 19 punti di Sako e 12 di Nzekwesi.

Partenza perfetta dei pugliesi con Morris e Johnson (0-4), con Blakes che accorcia dall’arco (3-4). Doppia bomba in fila di Johnson e Laszewski (3-10), mentre Sako subisce il fallo e tiene a contatto Cholet (8-12). Ancora Sako da due per il pareggio (12-12), con Mitchell che da tre riporta Brindisi a +3 (14-17). Goudou-Sinha risponde con la stessa moneta (17-17), ma tre liberi del numero 2 pugliese mantengono il possesso pieno di vantaggio (17-20) a -1’46” dal termine del primo quarto. Quattro punti consecutivi di Nzekwesi mettono la freccia per Cholet dopo 10’ (21-20).

Nel secondo quarto Nzekwesi da un lato e Laszewki dall’altro segnano entrambi i liberi a disposizione (23-22), con Cholet che trova un mini-break di 4-0 (27-22). Morris suona la carica dall’arco (31-27), ma il 2+1 di Hruban e la tripla di De Sousa portano i francesi a +8 (37-29): time-out immediato della panchina di Brindisi, ma gli avversari non alzano il piede dall’acceleratore e la schiacciata di Sako vale il +11 (41-30) a meno di tre minuti dalla seconda sirena. Reazione pugliese con Johnson e Riismaa (41-35), ma il canestro pesante di Hruban fissa il punteggio sul 46-37 all’intervallo lungo.

Polveri bagnate in avvio di ripresa, con le due squadre che falliscono diversi tiri anche facili: ci pensa Johnson a sbloccare il tabellone dopo oltre un minuto (46-39), con Sako che replica subito e riporta Cholet oltre la doppia cifra di vantaggio (50-39). Jamel Morris fa 1/2 a cronometro fermo e tiene la Happy Casa a -9 (52-43), ma Sako schiaccia su assist di Hruban e mantiene undici lunghezze di margine per i francesi (54-43). Penetrazione di Blakes in contropiede e +13 (56-43): time-out immediato di coach Corbani a -3’48” dalla terza sirena. Jamel Morris appoggia da due e prova a suonare la carica (56-45), ma l’alleyoop di Sako e la tripla di T.J. Campbell ricacciano indietro Brindisi (61-45). Tommaso Laquintana arma il braccio dalla lunga distanza (61-48): la Happy Casa cerca di risalire la china, ma Ayai arpiona il rimbalzo e deposita in fondo alla retina (63-48). Un libero di Bayehe vale il 63-49 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nzekwesi inaugura le marcature del quarto conclusivo (65-49), con Senglin che chiude il gioco da tre punti (65-52): la Happy casa non vuole mollare. Layup di Ayayi e nuovo +15 (67-52), con due liberi di Sengulin e la bomba di Jamel Morris tengono Brindisi a -10 (67-57). Blakes inchioda a due mani per il +12 (69-57): coach Borbani ferma subito il gioco chiamando time-out. Riismaa arpiona il rimbalzo e segna: i pugliesi battono un colpo (69-59). Laszewski è perfetto dall’arco per -9 (71-62), con i biancoblu ci credono ancora, time-out del coach francese con meno di quattro minuti rimasti sul cronometro. La squadra di Fabio Corbani innesta le marce alte ed è micidiale dalla distanza, con la doppia tripla di Riismaa e Sengulin che vale il -6 a poco più di un minuto dalla sirena finale (74-68). Non trema la mano a T.J. Campbell e a Salaun a cronometro fermo, con il 4/4 che fissa il punteggio sul 80-69 con cui Cholet batte Brindisi ed accede al gruppo C della FIBA Basketball Champions League 2023.

IL TABELLINO DEL MATCH

CHOLET BASKET*-HAPPY CASA BRINDISI 80-69 (21-20, 25-17, 17-12, 17-20)

Cholet: Blakes 11, Botdes, Campbell 7, L’Etang, Salaun 2, Ayayi 8, De Sousa 3, Gougou-Sinha 7, Hruban 11, Nzekwesi 12, Sako 19.

Brindisi: Bayehe 1, Johnson 13, Morris 15, Riismaa 13, Senglin 10, Laquintana 3, Laszewski 8, Lombardi, Malaventura ne, Mitchell 6, Seck ne.

Foto: fiba.basketball